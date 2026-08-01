Воссоединение легенд: "Голден Стейт" готовит возвращение Дюранта

Вторая попытка вернуть Дюранта

По информации источников, владелец клуба Джо Лейкоб и менеджмент "Уорриорз" готовы "с открытыми объятиями" принять Дюранта обратно. Клуб уже предпринимал попытку вернуть форварда в 2025-м году, однако сам игрок и его бизнес-партнер Рич Клейман в критический момент заблокировали соглашение перед дедлайном, в поисках стабильности в "Финикс Санз".

Позже "Санз" все же обменяли Дюранта в "Хьюстон Рокетс", а "Голден Стейт" вместо него подписали Джимми Батлера. Последний, впрочем, в январе получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок (ACL) - и сроки его возвращения до сих пор неизвестны.

Неудачи на рынке и старение ростера

Несмотря на то, что главный тренер Стив Керр заявил об удовлетворении текущим составом, "Уорриорз" провели сложное межсезонье, упустив возможность подписать усиление к обойме со Стефа Карри, Джимми Батлера, Дреймонда Грина и Кристапса Порзингиса. В частности, клуб безрезультатно претендовал на Леброна Джеймса, избравшего "Филадельфию".

При этом команда сталкивается с фактором возраста и травмы. В частности, 38-летний Стеф Карри из-за травмы колена пропустил 39 матчей прошлого сезона.

Единственным ярким пятном лета стал 11-й пик драфта-2026 Яксель Лендеборг, получивший титул MVP Летней лиги НБА.

История Дюранта и "Уорриорз"

Напомним, Кевин Дюрант выступал за "Голден Стейт" в 2016-2019 годах. За это время он получил с командой два чемпионских титула и дважды становился MVP финальной серии, набирая в среднем 25,8 очка за игру.