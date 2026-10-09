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Главная Баскетбол "Волынь" усилилась американцем: он уже выступал за клубы Суперлиги
Баскетбол 09 октября 2026, 14:22

"Волынь" усилилась американцем: он уже выступал за клубы Суперлиги

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Брекстон Лавингс в составе "Запорожья" (фото: БК "Запорожье")
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БК "Волынь" официально объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Брекстоном Лавингсом. Новичок хорошо знаком украинским болельщикам по своим предыдущим выступлениям в отечественном первенстве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram луцкого клуба.

Знакомое лицо в Суперлиге

27-летний Лавингс имеет за плечами солидный опыт выступлений в Украине. В сезоне-2024/25 американский защитник защищал цвета "Кривбасса", а прошлую кампанию провел в составе "Запорожья".

Выступая за запорожский клуб, легионер демонстрировал очень качественную и результативную игру, набирая в среднем 13.9 очка, 4.2 передачи и 3.2 подбора за матч.

Теперь разыгрывающий призван добавить креатива и стабильности в игру луцкой команды.

"Волынь" на старте сезона

Луцкий коллектив провел два матча на старте чемпионата: одержал победу над "Харьковскими Соколами" и уступил "Киев-Баскету".

А уже 10 октября "Волынь" ожидает сложный выездной поединок против "Ровно".

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