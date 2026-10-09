"Волынь" усилилась американцем: он уже выступал за клубы Суперлиги

Знакомое лицо в Суперлиге

27-летний Лавингс имеет за плечами солидный опыт выступлений в Украине. В сезоне-2024/25 американский защитник защищал цвета "Кривбасса", а прошлую кампанию провел в составе "Запорожья".

Выступая за запорожский клуб, легионер демонстрировал очень качественную и результативную игру, набирая в среднем 13.9 очка, 4.2 передачи и 3.2 подбора за матч.

Теперь разыгрывающий призван добавить креатива и стабильности в игру луцкой команды.

"Волынь" на старте сезона

Луцкий коллектив провел два матча на старте чемпионата: одержал победу над "Харьковскими Соколами" и уступил "Киев-Баскету".

А уже 10 октября "Волынь" ожидает сложный выездной поединок против "Ровно".