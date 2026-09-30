Украинская баскетбольная Суперлига 2026/2027: каждый второй матч эксклюзивно на Киевстар ТВ

Новый сезон баскетбольной Суперлиги

В сезоне 2026/2027 за чемпионство будут соревноваться десять команд: "Днепр", "Запорожье", "Киев-Баскет", "Харьковские Соколы", "Черкасские Обезьяны", "Ровно", "Прикарпатье-Говерла", "Волынь", "Нико-Баскет" и "Нико-Баскет".

Регулярный чемпионат будет продолжаться до 29 марта 2027 года, а матчи плей-офф запланированы ориентировочно на период с 4 апреля по 3 мая.

Где смотреть матчи

Киевстар ТВ будет транслировать половину матчей чемпионата в эксклюзивном формате. Среди игроков, за которыми можно будет следить в сезоне, - Даниил Сипало, Егор Сушкин, Андрей Агафонов и Кирилл Марченко.

Матчи будут транслироваться на украинском языке на канале КСТБ Баскетбол. Смотреть трансляции можно на Киевстар ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV, через Smart TV-приставку и другие поддерживаемые устройства.

Спорт на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ продолжает расширять спортивный раздел платформы. Кроме украинского баскетбола здесь доступны трансляции УПЛ, Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Кубка Англии и других спортивных соревнований.

Отметим, что в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны более 35 телеканалов. Актуальные расписания и тематические подборки помогают быстро находить трансляции любимых команд и спортсменов.