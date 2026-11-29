Как прошел матч Украина – Черногория

Начало встречи оказалось непростым для подопечных Айнарса Багатскиса. Черногорцы захватили инициативу, однако благодаря результативным действиям Максима Шульги украинцы завершили стартовую десятиминутку при равном счете – 19:19.

Во второй четверти соперник снова вышел вперед, а на большой перерыв команды ушли при счете 33:36. После возобновления игры отставание украинцев достигло девяти очков. Перед заключительной десятиминуткой Черногория имела преимущество в семь пунктов – 55:48.

В последней четверти благодаря результативным действиям Ростислава Новицкого и Александра Ковляра украинцы сократили отставание до минимума – 60:61. Однако черногорцы ответили собственным рывком и удержали лидерство до финальной сирены.

Чего не хватило Украине для победы

Одной из главных проблем украинской команды стала борьба под корзиной. Черногорцы существенно превосходили подопечных Багатскиса по количеству подборов – 46 против 31. На чужом щите соперник совершил 14 подборов, тогда как украинцы – всего пять.

Самым результативным игроком встречи стал Максим Шульга, набравший 17 очков и отдавший пять результативных передач. Дмитрий Скапинцев принес команде 14 очков, а Александр Ковляр – 13. В составе Черногории лучшим бомбардиром стал Марк Симонович (13 очков).

Украина – Черногория – 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).

Украина: Шульга (17 очков), Скапинцев (14), Ковляр (13), Кобзистый (9), Новицкий (9), Бобров (5), Тыртышник (4), Шелист (0), Липовой (0), Ковалев (0).

Что дальше для сборной Украины

Украинская команда завершила ноябрьское международное окно двумя поражениями. После десяти матчей квалификации в активе подопечных Багатскиса шесть побед и четыре поражения.

До завершения отбора украинцам осталось провести два поединка против Греции и Португалии. Путевки в финальную часть чемпионата мира-2027 получат три лучшие сборные группы.