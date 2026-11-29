Як пройшов матч Україна – Чорногорія

Початок зустрічі видався непростим для підопічних Айнарса Багатскіса. Чорногорці захопили ініціативу, однак завдяки результативним діям Максима Шульги українці завершили стартову десятихвилинку за рівного рахунку – 19:19.

У другій чверті суперник знову вийшов уперед, а на велику перерву команди пішли за рахунку 33:36. Після відновлення гри відставання українців сягнуло дев'яти очок. Перед заключною десятихвилинкою Чорногорія мала перевагу в сім пунктів – 55:48.

В останній чверті завдяки результативним діям Ростислава Новицького та Олександра Ковляра українці скоротили відставання до мінімуму – 60:61. Проте чорногорці відповіли власним ривком та втримали лідерство до фінальної сирени.

Чого не вистачило Україні для перемоги

Однією з головних проблем української команди стала боротьба під кошиком. Чорногорці суттєво переважали підопічних Багатскіса за кількістю підбирань – 46 проти 31. На чужому щиті суперник здійснив 14 підбирань, тоді як українці – лише п'ять.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Максим Шульга, який набрав 17 очок та віддав п'ять результативних передач. Дмитро Скапінцев приніс команді 14 очок, а Олександр Ковляр – 13. У складі Чорногорії найкращим бомбардиром став Марко Сімонович (13 очок).

Україна – Чорногорія – 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).

Україна: Шульга (17 очок), Скапінцев (14), Ковляр (13), Кобзистий (9), Новицький (9), Бобров (5), Тиртишник (4), Шеліст (0), Липовий (0), Ковальов (0).

Що далі для збірної України

Українська команда завершила листопадове міжнародне вікно двома поразками. Після десяти матчів кваліфікації в активі підопічних Багатскіса шість перемог та чотири поразки.

До завершення відбору українцям залишилося провести два поєдинки – проти Греції та Португалії. Путівки до фінальної частини чемпіонату світу-2027 отримають три найкращі збірні групи.