Украина обыграла Черногорию и возглавила группу в отборе на баскетбольный ЧМ-2027

Квалификация ЧМ-2027. Второй раунд. Группа I

Черногория – Украина – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Рывок на старте и эффектный выстрел Михайлюка

Украинцы бодро начали встречу на паркете "Moraca Sports Centre", сразу оформив рывок благодаря точным трехочковым от Ивана Ткаченко, Дмитрия Скапинцева и Вячеслава Боброва. В это время преимущество "сине-желтых" достигло девяти очков (12:3).

Хозяева вынуждены были брать тайм-аут уже на стартовых минутах, однако впоследствии Черногория вернулась в игру благодаря агрессивным атакам и многочисленным штрафным броскам. По итогам первой десятиминутки "сине-желтые" удерживали минимальное преимущество – 19:17.

Благодаря эффектной игре на добавлениях от Ростислава Новицкого и точным броскам от Максима Шульги и Александра Ковляра, украинская команда попыталась снова оторваться в счете во второй четверти. Но черногорцы отвечали быстрыми контратаками, воспользовавшись несколькими ошибками гостей.

В конце второй четверти хозяева сократили отставание до одного пункта (40:41), заставив тренерский штаб Украины реагировать тайм-аутом. После этого Андрей Войналович забил важный мяч из-под кольца, а настоящим украшением первой половины стал дальний выстрел Святослава Михайлюка.

Лидер украинской сборной попал сумасшедшую "тройку" прямо с сиреной на последней секунде второй четверти, установив итоговый счет первой половины встречи – 46:40 в пользу сборной Украины.

Ключевая третья четверть

Старт третьей десятиминутки прошел в тяжелой борьбе: хозяева паркета перехватили инициативу благодаря агрессивной игре под щитами и меткой "тройке" Вучельича, что позволило Черногории выйти вперед (47:46).

Впрочем, украинцы вернули контроль над игрой. Переломным моментом стал дальний выстрел Святослава Михайлюка и смелые проходы Александра Ковляра, вернувшие гостям преимущество в 6 очков.

Концовка четверти прошла под полным доминированием "сине-желтых". Настоящим украшением отрезка стала игра Шульги, который сначала попал сверхважный трехочковый, а затем смело пошел в проход и забил "2+1".

Эмоциональное напряжение не выдержал главный тренер хозяев Звездан Митрович – на последних секундах наставник черногорцев получил технический фол за споры с арбитрами. Шульга реализовал штрафной бросок и установил итоговый счет третьего отрезка – 72:62 в пользу сборной Украины перед финальной четвертью.

Эффектный финиш "сине-желтых"

В заключительном отрезке украинцам удалось увеличить преимущество и стабильно держать расстояние от соперников на отметке "плюс 12-15". Разыгрался Михайлюк, стабильно атаковавший кольцо хозяев со средних и дальних дистанций.

Однако Черногория не собиралась сдаваться. После дальних попаданий Кляича и Феррелла хозяева сократили отставание до восьми пунктов (77:85).

Этот пыл вовремя погасил Шульга, уложивший "тройку" из угла (77:88). Последние полторы минуты оказались довольно нервными. Черногории удалось сократить отставание до "минус девяти", но не больше.

Самым результативным игроком матча стал Святослав Михайлюк, который записал в свой актив 23 очка, шесть подборов и четыре передачи.

Турнирное положение и следующие матчи

В другом матче нашей группы испанцы уступили Греции в овертайме — 106:108. Поэтому победа над Черногорией вывела Украину в единоличные лидеры. Подопечные Айнарса Багатскиса первыми в своей группе достигли отметки в шесть побед.

Следующие матчи финального раунда отбора на ЧМ-2027 Украина проведет против Португалии и Черногории — 26 и 29 ноября соответственно.