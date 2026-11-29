Что произошло в первых матчах ноября

В первом поединке ноябрьского окна сборная Украины на выезде уступила Португалии со счетом 90:95. Черногория также проиграла свой матч, потерпев разгромное домашнее поражение от Испании – 62:93. Еще в одной встрече Грузия на выезде одолела Грецию – 92:88.

За три тура до завершения второго этапа ситуация в группе I максимально обострилась. Украина, Испания и Грузия имеют по 6 побед и 3 поражения, Португалия идет четвертой (5-4), а Греция и Черногория делят последние места (4-5). В финальную часть чемпионата мира-2027 выйдут три лучшие команды группы.

Жесткое заявление Багатскиса

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подчеркнул, что после переезда и короткого восстановления главным вызовом для игроков станут психологическая готовность и жесткая борьба.

"Мы знаем, как играть в баскетбол. Но в Португалии соперник хорошо воспользовался нашими ошибками. Мы были слишком мягкими. В следующем матче у нас не будет ни единого шанса просто играть в красивый или приятный баскетбол. Именно поэтому я говорю о ментальной готовности. Хочу, чтобы игроки посмотрели на себя в зеркало и честно оценили увиденное", – заявил Багатскис.

По словам наставника, Черногория играет в жесткий, физический баскетбол, поэтому украинцам нужно отвечать агрессией и правильными решениями, а на каждый матч выходить как на последний.

У черногорцев из-за травм и других причин отсутствуют сразу несколько важных исполнителей – в частности, Игорь Дробняк, Йоги Феррелл, Алекса Илич и Данило Иванович.

Айнарс Багатскис (фото: fiba.basketball)

Кто сыграет с Черногорией

В нашей сборной из-за проблем со здоровьем матч пропустит разыгрывающий Денис Лукашов. Его место в заявке занял защитник Алексей Соловьев, который впервые попал в ростер национальной команды на официальный матч.

Состав сборной Украины на матч с Черногорией:

Защитники: Максим Шульга ("Реал", Испания), Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Илья Тыртышник ("Эсперия Олимпия", Италия), Егор Сушкин, Алексей Соловьев (оба – "Харьковские Соколы").

Форварды: Артем Ковалев ("Орду", Азербайджан), Вячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польша), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Александр Липовый, Александр Кобзистый (оба – без клуба).

Центровые: Ростислав Новицкий ("Динамо", Румыния), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Коруня", Испания).

Где и когда смотреть матч

Поединок состоится в воскресенье, 29 ноября, на "Xiaomi Arena" в Риге. Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на платформе "Киевстар ТВ" и телеканале "Суспільне Спорт".