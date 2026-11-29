Що сталося у перших матчах листопада

У першому поєдинку листопадового вікна збірна України на виїзді поступилася Португалії з рахунком 90:95. Чорногорія свій матч також програла, розгромно поступившись вдома Іспанії – 62:93. Ще в одному поєдинку Грузія на виїзді здолала Грецію – 92:88.

За три тури до кінця другого етапу ситуація у групі І максимально загострилася. Україна, Іспанія та Грузія мають по 6 перемог і 3 поразки, Португалія йде четвертою (5-4), а Греція та Чорногорія ділять останні місця (4-5). До фінальної частини чемпіонату світу-2027 вийдуть три найкращі команди групи.

Жорстка заява Багатскіса

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс наголосив, що після переїзду та короткого відновлення головним викликом для гравців є ментальна готовність і жорстка боротьба.

"Ми знаємо, як грати в баскетбол. Але у Португалії суперник добре скористався нашими помилками. Ми були надто м'якими. У наступному матчі в нас не буде жодного шансу просто грати в красивий чи приємний баскетбол. Саме тому я говорю про ментальну готовність. Хочу, щоб гравці подивилися на себе в дзеркало й чесно оцінили побачене", – заявив Багатскіс.

За словами наставника, Чорногорія грає у жорсткий, фізичний баскетбол, тому українцям потрібно відповідати агресією та правильними рішеннями, а на кожен матч виходити як на останній.

У чорногорців через травми та інші причини відсутні одразу кілька важливих виконавців – зокрема Ігор Дробняк, Йогі Феррелл, Алекса Іліч і Данило Іванович.

Айнарс Багатскіс (фото: fiba.basketball)

Хто зіграє з Чорногорією

У нашій збірній через проблеми зі здоров'ям поєдинок пропустить розігруючий Денис Лукашов. Його місце в заявці зайняв захисник Олексій Соловйов, який уперше потрапив до ростеру національної команди на офіційний матч.

Склад збірної України на матч з Чорногорією:

Захисники: Максим Шульга ("Реал", Іспанія), Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Ілля Тиртишник ("Есперія Олімпія", Італія), Єгор Сушкін, Олексій Соловйов (обидва – "Харківські Соколи").

Форварди: Артем Ковальов ("Орду", Азербайджан), В'ячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польща), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія), Олександр Липовий, Олександр Кобзистий (обидва – без клубу).

Центрові: Ростислав Новицький ("Динамо", Румунія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Де і коли дивитися матч

Поєдинок відбудеться в неділю, 29 листопада, на "Xiaomi Arena" у Ризі. Початок матчу – о 18:30 за київським часом.

Пряму трансляцію гри можна буде переглянути на платформі "Київстар ТБ" та на телеканалі "Суспільне Спорт".