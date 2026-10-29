Ткаченко зажег в Еврокубке: украинец помог "Ригас Зелли" одолеть "Бургос"
Ключевой форвард сборной Украины по баскетболу Иван Ткаченко провел результативный матч в Еврокубке. Его "Ригас Зелли" на выезде победил испанский "Бургос" со счетом 79:71.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Ткаченко набрал 15 очков и забил невероятный базер
Украинец провел на площадке 17 минут 41 секунду и набрал 15 очков. Ткаченко реализовал все три двухочковых броска и попал 3 из 4 трехочковых.
Также в активе форварда 2 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота при одном персональном фоле. Рейтинг эффективности Ткаченко составил +18, а его показатель плюс-минус составил +11.
Отдельно Ткаченко отметился одним из самых ярких моментов встречи. Он завершил первую половину дальним трехочковым фактически из центра площадки и помог своей команде пойти на большой перерыв с преимуществом 39:35.
"Ригас Зелли" поднялся в верхнюю часть таблицы
После победы над "Бургосом" латвийский клуб имеет три победы в пяти матчах Еврокубка и занимает четвертое место в группе A. Отставание от идущей третьей "Дертоны" определяется дополнительными показателями.
Еврокубок, группа A
|Место
|Команда
|И
|В-П
|1
|"Арис"
|5
|5-0
|2
|"Хапоэль Иерусалим"
|5
|5-0
|3
|"Дертона"
|5
|3-2
|4
|"Ригас Зелли"
|5
|3-2
|5
|"Ле-Ман"
|5
|2-3
|6
|"Бургос"
|5
|1-4
|7
|"Росток"
|5
|1-4
|8
|"Цедевита Олимпия"
|5
|0-5
Для "Ригас Зелли" это третья победа в пяти матчах. Следующую игру команда проведет 4 ноября дома против "Ле-Мана".
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