Ткаченко зажег в Еврокубке: украинец помог "Ригас Зелли" одолеть "Бургос"

Ткаченко набрал 15 очков и забил невероятный базер

Украинец провел на площадке 17 минут 41 секунду и набрал 15 очков. Ткаченко реализовал все три двухочковых броска и попал 3 из 4 трехочковых.

Также в активе форварда 2 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота при одном персональном фоле. Рейтинг эффективности Ткаченко составил +18, а его показатель плюс-минус составил +11.

Отдельно Ткаченко отметился одним из самых ярких моментов встречи. Он завершил первую половину дальним трехочковым фактически из центра площадки и помог своей команде пойти на большой перерыв с преимуществом 39:35.

"Ригас Зелли" поднялся в верхнюю часть таблицы

После победы над "Бургосом" латвийский клуб имеет три победы в пяти матчах Еврокубка и занимает четвертое место в группе A. Отставание от идущей третьей "Дертоны" определяется дополнительными показателями.

Еврокубок, группа A

Место Команда И В-П 1 "Арис" 5 5-0 2 "Хапоэль Иерусалим" 5 5-0 3 "Дертона" 5 3-2 4 "Ригас Зелли" 5 3-2 5 "Ле-Ман" 5 2-3 6 "Бургос" 5 1-4 7 "Росток" 5 1-4 8 "Цедевита Олимпия" 5 0-5

Для "Ригас Зелли" это третья победа в пяти матчах. Следующую игру команда проведет 4 ноября дома против "Ле-Мана".