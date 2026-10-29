Ткаченко запалив у Єврокубку: українець допоміг "Рігас Зеллі" здолати "Бургос"

Ткаченко набрав 15 очок і забив неймовірний баззер

Українець провів на майданчику 17 хвилин 41 секунду та набрав 15 очок. Ткаченко реалізував усі три двоочкові кидки та влучив 3 з 4 триочкових.

Також в активі форварда 2 підбирання, 1 перехоплення та 2 блок-шоти при одному персональному фолі. Рейтинг ефективності Ткаченка склав +18, а його показник "плюс-мінус" становив +11.

Окремо Ткаченко відзначився одним із найяскравіших моментів зустрічі. Він завершив першу половину дальнім триочковим фактично з центру майданчика та допоміг своїй команді піти на велику перерву з перевагою 39:35.

"Рігас Зеллі" піднявся у верхню частину таблиці

Після перемоги над "Бургосом" латвійський клуб має три перемоги у п'яти матчах Єврокубка та посідає четверте місце у групі A. Відставання від "Дертони", яка йде третьою, визначається додатковими показниками.

Єврокубок, група A

Місце Команда І В-П 1 "Аріс" 5 5-0 2 "Хапоель Єрусалим" 5 5-0 3 "Дертона" 5 3-2 4 "Рігас Зеллі" 5 3-2 5 "Ле-Ман" 5 2-3 6 "Бургос" 5 1-4 7 "Росток" 5 1-4 8 "Цедевіта Олімпія" 5 0-5

Для "Рігас Зеллі" це третя перемога в п'яти матчах. Наступну гру команда проведе 4 листопада вдома проти "Ле-Мана".