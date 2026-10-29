Ткаченко запалив у Єврокубку: українець допоміг "Рігас Зеллі" здолати "Бургос"
Ключовий форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко провів результативний матч у Єврокубку. Його "Рігас Зеллі" на виїзді переміг іспанський "Бургос" з рахунком 79:71.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Ткаченко набрав 15 очок і забив неймовірний баззер
Українець провів на майданчику 17 хвилин 41 секунду та набрав 15 очок. Ткаченко реалізував усі три двоочкові кидки та влучив 3 з 4 триочкових.
Також в активі форварда 2 підбирання, 1 перехоплення та 2 блок-шоти при одному персональному фолі. Рейтинг ефективності Ткаченка склав +18, а його показник "плюс-мінус" становив +11.
Окремо Ткаченко відзначився одним із найяскравіших моментів зустрічі. Він завершив першу половину дальнім триочковим фактично з центру майданчика та допоміг своїй команді піти на велику перерву з перевагою 39:35.
"Рігас Зеллі" піднявся у верхню частину таблиці
Після перемоги над "Бургосом" латвійський клуб має три перемоги у п'яти матчах Єврокубка та посідає четверте місце у групі A. Відставання від "Дертони", яка йде третьою, визначається додатковими показниками.
Єврокубок, група A
|Місце
|Команда
|І
|В-П
|1
|"Аріс"
|5
|5-0
|2
|"Хапоель Єрусалим"
|5
|5-0
|3
|"Дертона"
|5
|3-2
|4
|"Рігас Зеллі"
|5
|3-2
|5
|"Ле-Ман"
|5
|2-3
|6
|"Бургос"
|5
|1-4
|7
|"Росток"
|5
|1-4
|8
|"Цедевіта Олімпія"
|5
|0-5
Для "Рігас Зеллі" це третя перемога в п'яти матчах. Наступну гру команда проведе 4 листопада вдома проти "Ле-Мана".
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