Тейтум вырвал победу для "Бостона" на сирене, первая победа чемпиона: как прошла ночь в НБА

"Бостон" вырвал победу на последней секунде овертайма

Хозяева одержали победу в одном из самых напряженных матчей игрового дня. Судьбу встречи решил Джейсон Тейтум, попавший броском со средней дистанции по истечении времени в овертайме и принес "Бостону" победу с разницей в одно очко.

Тейтум завершил игру с 40 очками, пятью подборами и восемью передачами. Значительный вклад внес и Пол Джордж, на счету которого 20 очков, семь подборов и семь результативных передач.

"Бостон Селтикс" - "Бруклин Нетс" - 125:124 (ОТ)

"Нью-Йорк" остановил победную серию "Детройта"

"Никс" наконец-то одержали первую победу в сезоне, обыграв "Детройт" на домашней площадке. Решающим стал третий период, в котором ньюйоркцы перехватили инициативу и создали преимущество, сохранившееся до финальной сирены.

Главным героем встречи стал Карл-Энтони Таунс, записавший в актив 27 очков и 20 подборов. Джейлен Брансон добавил 23 очка и семь передач.

"Нью-Йорк Никс" - "Детройт Пистонс" - 111:97

"Сан-Антонио" разгромил "Сакраменто" с разницей в 27 очков

"Сперс" уверенно одолели "Сакраменто", заложив фундамент победы еще в первой половине. Хозяева набрали 80 очков за первые две четверти и ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом, которое соперник так и не смог отыграть.

Виктор Вембаньяма стал самым результативным в составе победителей: 29 очков, 10 подборов и пять блок-шотов. Джулиан Шампени набрал 26 очков, реализовав восемь трехочковых бросков.

"Сан-Антонио Сперс" - "Сакраменто Кингз" - 130:103

"Портленд" нанес "Лейкерс" первое поражение в сезоне

"Портленд" продолжил успешный старт сезона, победив "Лейкерс" на выезде. Гости провели результативный матч и удержали преимущество, несмотря на попытки команды из Лос-Анджелеса изменить ход встречи в заключительной четверти.

Лука Дончич набрал 41 очко и отдал девять передач, однако его индивидуальная результативность не спасла "Лейкерс" от первого поражения после трех побед на старте чемпионата.

"Портленд" одержал третью победу подряд и остается среди команд, еще не проигрывавших в новом сезоне.

"Портленд Трейл Блейзерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 136:129