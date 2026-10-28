Тейтум вырвал победу для "Бостона" на сирене, первая победа чемпиона: как прошла ночь в НБА
В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате НБА состоялось четыре матча. "Бостон" драматически переиграл "Бруклин", "Нью-Йорк" прервал неудачный старт сезона, "Сан-Антонио" разгромил "Сакраменто", а "Портленд" нанес "Лейкерс" первое поражение.
О результатах матчей сообщает Sport RBC.UA.
"Бостон" вырвал победу на последней секунде овертайма
Хозяева одержали победу в одном из самых напряженных матчей игрового дня. Судьбу встречи решил Джейсон Тейтум, попавший броском со средней дистанции по истечении времени в овертайме и принес "Бостону" победу с разницей в одно очко.
Тейтум завершил игру с 40 очками, пятью подборами и восемью передачами. Значительный вклад внес и Пол Джордж, на счету которого 20 очков, семь подборов и семь результативных передач.
"Бостон Селтикс" - "Бруклин Нетс" - 125:124 (ОТ)
"Нью-Йорк" остановил победную серию "Детройта"
"Никс" наконец-то одержали первую победу в сезоне, обыграв "Детройт" на домашней площадке. Решающим стал третий период, в котором ньюйоркцы перехватили инициативу и создали преимущество, сохранившееся до финальной сирены.
Главным героем встречи стал Карл-Энтони Таунс, записавший в актив 27 очков и 20 подборов. Джейлен Брансон добавил 23 очка и семь передач.
"Нью-Йорк Никс" - "Детройт Пистонс" - 111:97
"Сан-Антонио" разгромил "Сакраменто" с разницей в 27 очков
"Сперс" уверенно одолели "Сакраменто", заложив фундамент победы еще в первой половине. Хозяева набрали 80 очков за первые две четверти и ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом, которое соперник так и не смог отыграть.
Виктор Вембаньяма стал самым результативным в составе победителей: 29 очков, 10 подборов и пять блок-шотов. Джулиан Шампени набрал 26 очков, реализовав восемь трехочковых бросков.
"Сан-Антонио Сперс" - "Сакраменто Кингз" - 130:103
"Портленд" нанес "Лейкерс" первое поражение в сезоне
"Портленд" продолжил успешный старт сезона, победив "Лейкерс" на выезде. Гости провели результативный матч и удержали преимущество, несмотря на попытки команды из Лос-Анджелеса изменить ход встречи в заключительной четверти.
Лука Дончич набрал 41 очко и отдал девять передач, однако его индивидуальная результативность не спасла "Лейкерс" от первого поражения после трех побед на старте чемпионата.
"Портленд" одержал третью победу подряд и остается среди команд, еще не проигрывавших в новом сезоне.
"Портленд Трейл Блейзерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 136:129
Ранее мы сообщали, что Святослав Михайлюк почти остановил "Лейкерс".