Тейтум вирвав перемогу для "Бостона" на сирені, перша перемога чемпіона: як минула ніч в НБА

"Бостон" вирвав перемогу на останній секунді овертайму

Господарі здобули перемогу в одному з найнапруженіших матчів ігрового дня. Долю зустрічі вирішив Джейсон Тейтум, який влучив кидком із середньої дистанції після завершення часу в овертаймі та приніс "Бостону" перемогу з різницею в одне очко.

Тейтум завершив гру з 40 очками, п’ятьма підбираннями та вісьмома передачами. Значний внесок зробив і Пол Джордж, на рахунку якого 20 очок, сім підбирань і сім результативних передач.

"Бостон Селтікс" - "Бруклін Нетс" - 125:124 (ОТ)

"Нью-Йорк" зупинив переможну серію "Детройта"

"Нікс" нарешті здобули першу перемогу в сезоні, обігравши "Детройт" на домашньому майданчику. Вирішальним став третій період, у якому ньюйоркці перехопили ініціативу та створили перевагу, яку зберегли до фінальної сирени.

Головним героєм зустрічі став Карл-Ентоні Таунс, який записав до активу 27 очок і 20 підбирань. Джейлен Брансон додав 23 очки та сім передач.

"Нью-Йорк Нікс" - "Детройт Пістонс" - 111:97

"Сан-Антоніо" розгромив "Сакраменто" з різницею у 27 очок

"Сперс" упевнено здолали "Сакраменто", заклавши фундамент перемоги ще в першій половині. Господарі набрали 80 очок за перші дві чверті й пішли на велику перерву з комфортною перевагою, яку суперник так і не зміг відіграти.

Віктор Вембаньяма став найрезультативнішим у складі переможців: 29 очок, 10 підбирань і п’ять блок-шотів. Джуліан Шампені набрав 26 очок, реалізувавши вісім триочкових кидків.

"Сан-Антоніо Сперс" - "Сакраменто Кінгз" - 130:103

"Портленд" завдав "Лейкерс" першої поразки в сезоні

"Портленд" продовжив успішний старт сезону, перемігши "Лейкерс" на виїзді. Гості провели результативний матч і втримали перевагу попри спроби команди з Лос-Анджелеса змінити хід зустрічі в заключній чверті.

Лука Дончич набрав 41 очко та віддав дев’ять передач, однак його індивідуальна результативність не врятувала «"Лейкерс" від першої поразки після трьох перемог на старті чемпіонату.

"Портленд" здобув третю перемогу поспіль і залишається серед команд, які ще не програвали в новому сезоні.

"Портленд Трейл Блейзерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 136:129