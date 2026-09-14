Стал игроком клуба Евролиги: центровой сборной Украины официально остался в Испании

Предыдущий этап в "Реале" и травма

Предыдущим клубом украинца был мадридский "Реал", к которому он присоединился в 2025 году после выступлений в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс". За "сливочных" Лень провел 21 матч в национальном первенстве. Он в среднем набирал 7,1 очка, 3,6 подбора и 1,2 блок-шота за игру.

Также он провел 23 игры в Евролиге, где набрал 3 очка и 2 подбора.

В апреле центровой получил травму левой стопы, из-за чего пропустил решающую часть сезона, в частности Финал четырех Евролиги. Со временем стороны по взаимному согласию досрочно прекратили сотрудничество.

Статистика и карьера игрока

За свою карьеру Алексей Лень получил огромный опыт на самом высоком уровне. В течение 12-ти сезонов центровой выступал в НБА, где был избран на драфте 2013 года под высоким 5-м номером.

В регулярном чемпионате НБА украинец сыграл 708 матчей - в среднем у него 6,7 очка и 3,1 подбора за игру. Эту статистику он набрал, выступая за такие клубы как "Финикс Санз", "Атланта Гокс", "Сакраменто Кингз", "Торонто Репторс", "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Новая команда украинца, "Баскония", в предыдущем сезоне финишировала на третьей строчке регулярного чемпионата Испании, однако уступила в четвертьфинале плей-офф "Ховентуту".