"Соколы" дожали "Говерлу" в овертайме, пятая победа "Киев-Баскета": результаты украинской Суперлиги

"Харьковские Соколы" вырвали победу в овертайме

Харьковчане одолели "Прикарпатье-Говерлу" на выезде со счетом 73:69 по итогам овертайма. Основное время завершилось вничью – 62:62.

Гости лучше провели первую половину встречи и ушли на большой перерыв с преимуществом в девять очков – 36:27. Однако после перерыва хозяева перехватили инициативу и выиграли третью четверть со счётом 22:8.

В заключительной десятиминутке "Соколы" отыграли отставание. За секунду до финальной сирены Алексей Соловьев поразил важный бросок и перевел матч в овертайм, где харьковчане дожали соперника.

Самыми результативными в составе победителей стали Алексей Соловьев и Дмитрий Клебан, набравшие по 15 очков. Соловьев также сделал шесть подборов, а Клебан прибавил пять.

"Прикарпатье-Говерла" - "Харьковские Соколы" - 69:73 (15:21, 12:15, 22:8, 13:18, 7:11)

"Киев-Баскет" уверенно победил "Хмельницкий"

В другом матче дня столичный "Киев-Баскет" на выезде разгромил "Хмельницкий". Хозяева лучше начали встречу и выиграли первую четверть со счётом 22:12. В начале второй десятиминутки преимущество "Хмельницкого" достигло 12 очков, но киевляне постепенно сократили отставание и ушли на перерыв при счете 25:29.

После большого перерыва "Киев-Баскет" полностью перехватил контроль над игрой. Столичная команда выиграла третью четверть 22:11, а заключительную – 25:11, обеспечив убедительную победу.

Главным героем в составе киевлян стал Назар Холод, набравший 17 очков и сделавший пять подборов. Еще 12 очков добавил Хант, а Кабацюра завершил матч с 11 баллами.

Благодаря победе "Киев-Баскет" сравнялся по количеству выигрышей с лидером Суперлиги - "Запорожье".

"Хмельницкий" - "Киев-Баскет" - 51:72 (22:12, 7:13, 11:22, 11:25)

Следующие матчи

Обе команды вернутся на площадку в воскресенье, 25 октября: