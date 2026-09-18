Скандал в Испании: "Баскония" собирается попрощаться с Ленем сразу после подписания

Что случилось с Ленем

Украинский бигмен не попал в заявку испанского клуба на предстоящие матчи Суперкубка против "Ховентуда". По информации источников, Лень почувствовал дискомфорт и травмировался во время своей первой же тренировки в составе басков.

Руководство "Басконии" заключило двухлетний контракт с опытным центровым этим летом, рассчитывая усилить переднюю линию. Однако повреждение игрока на первом же занятии заставило боссов клуба пересмотреть свои планы и оценить целесообразность расторжения сделки.

Главный тренер команды Паоло Гальбиати подтвердил, что украинский баскетболист не улетел с командой в Бадалону, однако воздержался от детальных медицинских комментариев по поводу сроков восстановления игрока.

Кадровый кризис перед стартом Евролиги

Ситуация с Ленем существенно осложнила положение "Басконии" перед началом официального сезона. В распоряжении тренерского штаба остался лишь один номинальный центровой – Кеннет Фарид, что вынуждает менеджмент срочно искать новые варианты на трансферном рынке.

Уже на следующей неделе баскский клуб стартует в Евролиге матчем против греческого "Олимпиакоса" (24 сентября), после чего начнется новый розыгрыш испанской Лиги ACB.