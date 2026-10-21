Скандал в греческом баскетболе: полиция выдала ордер на арест президента федерации

В чем подозревают президента

Греческий баскетбол оказался в центре масштабного скандала из-за расследования возможных договорных матчей и нелегальных ставок. Правоохранители, вероятно, выдали ордера на арест шести человек, среди которых президент Федерации баскетбола Греции (EOK) Вангелис Лиолиос.

Он возглавляет организацию с сентября 2021 года и является одной из самых влиятельных фигур в греческом баскетболе. Помимо Лиолиоса, ордера якобы относятся еще к пяти людям, связанным с судейством и управлением баскетболом. Среди них – двое действующих арбитров.

В то же время фигуранты дела не признаны виновными ни в одном преступлении. Расследование продолжается, а приведенные обвинения нуждаются в проверке в рамках судебного процесса.

Почему выдали ордера на арест

По данным греческих СМИ, расследование длилось около трех месяцев. После изучения доказательств и показаний было начато уголовное производство. Как сообщается, Лиолиос и другие фигуранты вызвали для предоставления объяснений, однако они не появились.

После этого дело передали следователю судьи, согласовавшему выдачу ордеров с прокурором. Одной из причин такого решения якобы стал риск того, что подозреваемые могут скрываться от правосудия.

Правоохранители провели обыски

В рамках расследования полиция также провела обыски в квартирах фигурантов. Другие подробности относительно найденных доказательств или возможных дальнейших процессуальных действий в сообщении не приведены.