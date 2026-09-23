Еще 2 года в Торонто: Кавай Леонард продлил контракт с "Рапторсом" на 115 млн долларов

Финансовые уступки и финал саги с обменом

Леонард сознательно пошел на меньшие условия для финансовой гибкости "Репторз" - он получит на 11 млн долларов меньше максимального расширения. Также Кавай отказался от бонуса за трейд в размере 7,45 млн долларов.

Однако благодаря этому звездный форвард оформил долгожданное возвращение в "Торонто" по завершении громкого расследования НБА против "Клипперс".

"Клипперс" получили суровые наказания за обход платежки. Клуб получил штраф в 30 млн долларов, потерял 5 пиков первого раунда, а Стив Балмер получил дисквалификацию в год.

После этого переход Леонарда в Торонто в составе с Брендоном Инграм и Греди Диком официально закрыли. Также на игрока претендовали "Миннесота" и "Детройт".

Карьера и игровая форма Кавая

Леонард привел "Репторз" к единственному чемпионству в истории франшизы в 2019 году и забрал MVP финала.

В целом среди достижений Кавая – 7-кратный All-Star, 7-кратный All-NBA, двукратный чемпион и MVP финалов (2014, 2019).

А в прошлом сезоне у "Клипперса" форвард набирал 27,9 очка в среднем за 65 матчей, что стало его персональным рекордом.