"Ровно" и "Харьковские Соколы" ярко открыли новый сезон Суперлиги

Напряженная борьба и переломный момент

Матч-открытие Суперлиги начался с равной борьбы. Гости выиграли первую четверть со счетом 21:18, а на большой перерыв команды ушли при небольшом преимуществе ровенчан - 41:37.

Все разрешилось во второй половине встречи. В третьей четверти хозяева добавили в агрессии и оторвался на двузначное расстояние, а в заключительной десятиминутке довели преимущество до максимальных "плюс 16-ти".

В итоге финальная сирена зафиксировала победу "Ровно" со счетом 93:81. Этот поединок стал дебютным для известного тренера Дмитрия Забирченко во главе харьковского клуба.

Герои и статистика встречи

Самым результативным игроком поединка и MVP стал центровой "Ровно" Дмитрий Триколенко, набравший 20 очков и сделавший 6 подборов. Весомый вклад в победу также внесли Дмитрий Тимощук (17 очков) и Демариус Джейкобс, отличившийся 14 очками и 4 блок-шотами.

В составе "Харьковских Соколов" самыми результативными стали Артем Романица (19 очков и 8 подборов) и Егор Сушкин (18 очков).

Хозяева значительно превзошли соперника по точности бросков с игры – 58,1% против 39,7%.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Ровно-Dream" – "Харьковские Соколы" – 93:81 (18:21, 23:16, 24:23, 28:21)