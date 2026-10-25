"Реал" без Шульги установил исторический рекорд баскетбольного чемпионата Испании

"Реал" переписал историю чемпионата

Мадридская команда уверенно провела выездную встречу, набрав 122 очка.

Главным достижением "Реала" стали 24 точных трехочковых броска. Это новый абсолютный рекорд чемпионата Испании по количеству реализуемых дальних попыток в одном матче.

Предыдущее достижение составляло 23 трехочковых. Его совместно содержали "Уникаха" и "Баскония".

Самым результативным игроком встречи стал Тимото Ловалу-Кабарро, набравший 31 очко. Еще 27 баллов в актив мадридцев добавил Тео Маледон.

Благодаря убедительной победе "Реал" сохранил стопроцентный результат на старте чемпионата.

Пятая победа подряд в чемпионате

Разгром "Форса Льейды" позволил мадридцам продолжить беспроигрышную серию на старте нового сезона Лиги Эндеса.

"Реал" выиграл все пять поединков чемпионата, подтвердив статус одного из главных претендентов на титул. В то же время для "Льейды" это поражение стало четвертым в пяти матчах сезона.

Украинский защитник мадридского клуба Максим Шульга в заявку на встречу не попал.

"Форса Льейда" – "Реал Мадрид" – 86:122