Квалификация чемпионата мира-2027. Группа I, 7-й тур

Португалия – Украина – 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Качели в первой половине

Перед этим матчем сборная Украины возглавляла турнирную таблицу группы I, начав второй раунд квалификации с побед над Грецией (82:76) и Черногорией (98:89). Португалия подходила к игре на четвертой позиции.

Сборная Украины начала матч в следующем составе: Александр Ковляр, Максим Шульга, Александр Липовый, Вячеслав Бобров и Дмитрий Скапинцев.

Матч начался в равной борьбе. Украинцы открыли счет попаданием Александра Липового, а затем обменялись с соперниками дальними бросками – отличились Александр Ковляр, Максим Шульга и тот же Липовый. На протяжении первой четверти ни одной из команд не удавалось оторваться в счете: на последних минутах "сине-желтые" вышли вперед после прохода Шульги, но точные штрафные Делгадо сравняли счет перед первым перерывом – 25:25.

Во второй четверти качели продолжились. Хозяева дважды подряд попали с периметра, однако украинцы ответили результативными действиями Дмитрия Скапинцева под кольцом, трехочковым Александра Кобзистого на последней секунде владения и быстрыми атаками Ковляра.

Решающим в первой половине стал отрезок в конце второй десятиминутки, когда сборная Украины выдала мощный рывок. Штрафные Даниила Шелиста, Егора Сушкина и Максима Шульги, а также точные атаки Шульги и Скапинцева в краске позволили гостям оторваться на восемь очков. Лишь под самую сирену Делгадо сократил отставание португальцев. Итог первой половины – 48:42 в пользу Украины.

Провал в начале третьей четверти и попытка камбэка

Сразу после большого перерыва португальцы перехватили инициативу и совершили мощный рывок 11:0. Общий счет стал 53:48 в их пользу.

Сборная Украины выровняла игру благодаря результативным действиям Александра Кобзистого, Дмитрия Скапинцева и Максима Шульги, а на последней минуте трехочковый Александра Ковляра сократил отставание до минимума – 68:67. Однако за секунду до сирены гости потеряли концентрацию в защите и позволили Бриту забить из-под кольца. На заключительную четверть команды ушли при счете 70:67 в пользу хозяев.

В заключительной десятиминутке "сине-желтые" сумели переломить ход встречи: после результативных действий Ростислава Новицкого, открытого трехочкового Шульги и прохода Ковляра Украина вышла вперед – 80:75. Однако удержать преимущество не удалось. При счете 84:84 ключевую роль сыграл Лисбоа, который организовал атаку португальцев и хладнокровно реализовал штрафные в последние минуты. Дальний бросок Артема Ковалева на последней секунде лишь сократил итоговую разницу – 95:90 в пользу Португалии.

Самыми результативными игроками в составе украинской команды стали Максим Шульга и Александр Ковляр, набравшие по 18 очков. При этом именно Шульга продемонстрировал лучшие комплексные показатели, добавив в свой актив 5 подборов и 7 результативных передач. Также двузначной результативности достигли Дмитрий Скапинцев (14 очков + 5 подборов) и Александр Кобзистый (11 очков).

Что означает результат и что дальше для Украины

Поражение в матче против Португалии отбросило "сине-желтых" на второе место в группе I. Вместе со сборными Испании и Грузии украинцы имеют в своем активе по 15 очков.

В ноябрьском игровом окне сборная Украины проведет еще один матч – против Черногории. Поединок состоится в воскресенье, 29 ноября, начало в 18:30 по киевскому времени.