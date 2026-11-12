Новицкий устроил феерию в Кубке Европы ФИБА против "Жироны"

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап, 6-й тур

"Динамо" Бухарест - "Жирона" - 84:92 (17:29, 20:21, 23:15, 24:27).

Новицкий набрал 24 очка и стал самым результативным в матче

"Динамо" Бухарест неудачно начало встречу с "Жироной": испанская команда оформила рывок из семи очков подряд и уже в первой четверти завоевала преимущество.

В течение матча хозяева ни разу не выходили вперед, а гости в основном контролировали игру и удерживали разницу в счете. В итоге "Жирона" одержала победу – 92:84.

Несмотря на поражение команды, главным героем "Динамо" стал украинский центровой Ростислав Новицкий. Он провел на площадке 25 минут и набрал 24 очка, став самым результативным баскетболистом встречи.

Украинец продемонстрировал высокую эффективность в бросках: реализовал все семь двухочковых попыток, попал единственный трехочковый и набрал семь очков из девяти штрафных. Также на его счету четыре подбора.

Новицкий установил личный рекорд результативности сезона

24 очка стали лучшим показателем Ростислава Новицкого в текущем сезоне за бухарестское "Динамо". До этого больше всего украинец набирал в чемпионате Румынии - 17 очков в матче против "Сибиу". Тогда его команда также уступила, проиграв со счетом 92:100.

Для "Динамо" поражение от "Жироны" стало пятым в шести матчах группового этапа Кубка Европы ФИБА и четвертым подряд. Единственную победу в турнире бухарестцы одержали во втором туре, когда обыграли "Солноки Олай".

Когда Новицкий сыграет следующий матч

Следующий поединок в Кубке Европы ФИБА "Динамо" проведет на выезде против "Солноки Олай". Встреча запланирована на среду, 18 ноября, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Перед этим бухарестская команда сыграет в чемпионате Румынии против "Вылчи". Матч пройдет в воскресенье, 15 ноября.