Неоновый паркет на арене

Баскетбольная франшиза представила эксклюзивный дизайн площадки и специальный комплект игровой формы, вдохновленные культовой серией видеоигр. Паркет в "Касея Центре" выдержан в фирменной неоновой стилистике с преобладанием розовых и ярко-синих оттенков. В центральном круге разместили надпись Vice City, трехсекундные зоны окрасили в насыщенный синий цвет и окружили силуэтами пальм, а поверхность украсили тематическими логотипами GTA 6 и лозунгами "Я люблю Вайс-Сити".

Обновление стало частью масштабного мероприятия "Ночь в Вайс-Сити", которое клуб организовал совместно со студией Rockstar Games. Специально для этого события разработали и лимитированную форму в сотрудничестве с Nike и брендом Cactus Jack, принадлежащим известному американскому рэперу Трэвису Скотту. Помимо визуальных изменений, зрителей на арене ждали интерактивные развлечения в духе знаменитого экшена.

Премьера в НБА в день мирового релиза

Дебютировать на необычной площадке игроки "Майами" решили 19 ноября в поединке регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс". Дата была выбрана не случайно – именно в этот день состоялся официальный релиз Grand Theft Auto VI для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Мировая премьера проекта сопровождается огромным ажиотажем. В Украине игра стала доступна в полночь 19 ноября, тогда как в Новой Зеландии релиз стартовал немного раньше из-за разницы в часовых поясах.

Профильные критики, успевшие ознакомиться с ранними копиями, уже выставили новинке почти максимальные 99 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic, а сама GTA 6 стала абсолютным лидером по количеству номинаций на престижную премию The Game Awards.