Почему Бобров покинул румынское "Динамо"

Бобров объяснил, что летом вместе с представителями своей обстановки искал новый клуб, поскольку договориться с румынским "Динамо" о продолжении сотрудничества не удалось. Одной из главных причин стала неопределенность по отношению к тренерскому штабу.

"Они не могли определиться два месяца, кто будет тренером. Решили только внутри месяца, что будет оставаться тот же тренер и оставили почти там 80% игроков, игравших в прошлом сезоне", - рассказал украинский баскетболист.

В этот период на игрока вышла польская "Сталь", поставившая перед собой задачу бороться за выход в плей-офф. В прошлом сезоне команда заняла 10 место, а в плейоф уступила "Зеленой Гуре", которая впоследствии досталась финалу.

Почему украинец выбрал польский чемпионат

Перед переходом Бобров консультировался с людьми, у которых был опыт выступлений в Польше. В частности, он общался с Айнарсом Багатскисом и Исуфом Саноном, которые положительно отозвались о местном баскетболе.

По словам форварда, польская лига отличается высокой атлетичностью, а уровень конкуренции в ней отвечает его игровым характеристикам. Именно это стало одним из факторов, убедивших его попробовать свои силы в новом чемпионате.

Бобров оценил уровень конкуренции в Польше

Украинец считает польский чемпионат достаточно непредсказуемым, где практически каждая команда способна победить любого соперника. На результат, по его наблюдениям, оказывает существенное влияние календарь, а также участие клубов в европейских турнирах.

Команды, выступающие в соревнованиях под эгидой FIBA, Еврокубка или Лиги чемпионов, имеют дополнительную игровую практику. Это, по мнению Боброва, может давать им преимущество коллективам, которые в течение недели готовятся лишь к одному матчу.

Баскетболист также отметил, что насыщенный график помогает тренерам побыстрее нарабатывать новые комбинации и взаимодействия между игроками. В то же время, он положительно оценивает свой опыт в Польше и доволен решением продолжить карьеру именно в "Стали".