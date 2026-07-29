Из НБА в Мадрид: "Реал" подписал контракт с украинским защитником

Стратегический трансфер для лимита в Испании

Переход Шульги имеет для "Реала" стратегическое значение из-за жесткого лимита на воспитанников в испанской Лиге Эндеса. Поскольку украинец с 11 лет учился в баскетбольных школах Испании ("Колехио Леонес" и "Торрелодонес"), он официально считается игроком, подготовленным в местной системе.

Это подписание позволит "сливочным" закрыть обязательную квоту после травмы Усмана Гарубы и ухода Марио Хезоньи, и разблокирует ротацию составов во внутреннем первенстве.

Путь через США и НБА

Шульга начинал студенческую карьеру в США в университетах Юты и Всех Святых (VCU). В 2025 году его выбрали под 57-м номером на драфте НБА. В прошлом сезоне у украинца был двусторонний контракт с "Бостон Селтикс", сыграв 11 матчей в регулярном чемпионате НБА и 2 игры в плей-офф.

Основное игровое время он получал в фарм-клубе "Мейн Селтикс" в G-Лиге, где его средняя статистика составила 15,7 очков и 6,7 передачи за игру. Летом 2026-го года Шульга также добыл титул победителя Летней лиги НБА в составе "Голден Стейт Уорриорз".

Юридическая деталь перед дебютом

Для официальной регистрации в Европе баскетболисту необходимо урегулировать юридический вопрос с ФИБА. Из-за спора с бывшим агентством Sigma SRL относительно невыплаченных 180 тысяч долларов за отмененный переход в Университет Вилланова, трансферный лист игрока в системе ФИБА заблокирован.

В составе мадридцев украинец будет создавать глубину состава на позициях разыгрывающего и атакующего защитника рядом со звездными Факундо Кампаццо, Андресом Фелисом и Серхио Люлем.