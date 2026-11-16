Лучший в команде: Михайлюк отметился особым показателем в матче НБА

Ход поединка

Встреча регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио" завершилась для "Юты" поражением со счетом 102:110. Эта неудача стала для "Джаз" уже 12-й подряд в текущем сезоне.

Поединок прошел в равной борьбе, где все разрешилось в заключительном отрезке. Хозяева выиграли первую четверть (33:31), однако еще до перерыва "Сперс" перехватили инициативу и вышли вперед на три очка (58:55).

В третьей четверти "Юта" сумела сократить отставание до минимума, выиграв отрезок 26:23. Однако на решающий штурм сил у "Джаз" не хватило - заключительную четверть гости забрали с преимуществом в восемь баллов (29:21), оформив итоговую победу.

НБА, регулярный чемпионат

"Юта" – "Сан-Антонио" – 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)

Уникальный перформанс украинца

Святослав Михайлюк начал игру со скамейки запасных и провел на площадке 21 минуту. За это время игрок сборной Украины набрал 6 очков, реализовав два из трех дальних бросков, сделал 2 подбора, отдал 3 результативные передачи и допустил 1 потерю.

Главной особенностью выступления украинца стал показатель полезности "плюс-минус". За время пребывания Михайлюка на паркете "Юта" переиграла соперника на 15 очков ("+15"), что стало безоговорочно лучшим результатом в составе всей команды. Кроме Святослава, завершить матч с положительным балансом смогли только два игрока "Джаз" - Джон Грин ("+4" за 15 минут) и Джош Окоги ("+2" за 27 минут).