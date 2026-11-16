Лучший в команде: Михайлюк отметился особым показателем в матче НБА
"Юта Джаз" украинского защитника Святослава Михайлюка провела очередной поединок регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио Сперс". Несмотря на сложную турнирную серию команды, сам баскетболист сборной Украины смог выделиться на площадке нетипичной статистикой.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Ход поединка
Встреча регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио" завершилась для "Юты" поражением со счетом 102:110. Эта неудача стала для "Джаз" уже 12-й подряд в текущем сезоне.
Поединок прошел в равной борьбе, где все разрешилось в заключительном отрезке. Хозяева выиграли первую четверть (33:31), однако еще до перерыва "Сперс" перехватили инициативу и вышли вперед на три очка (58:55).
В третьей четверти "Юта" сумела сократить отставание до минимума, выиграв отрезок 26:23. Однако на решающий штурм сил у "Джаз" не хватило - заключительную четверть гости забрали с преимуществом в восемь баллов (29:21), оформив итоговую победу.
НБА, регулярный чемпионат
"Юта" – "Сан-Антонио" – 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)
Уникальный перформанс украинца
Святослав Михайлюк начал игру со скамейки запасных и провел на площадке 21 минуту. За это время игрок сборной Украины набрал 6 очков, реализовав два из трех дальних бросков, сделал 2 подбора, отдал 3 результативные передачи и допустил 1 потерю.
Главной особенностью выступления украинца стал показатель полезности "плюс-минус". За время пребывания Михайлюка на паркете "Юта" переиграла соперника на 15 очков ("+15"), что стало безоговорочно лучшим результатом в составе всей команды. Кроме Святослава, завершить матч с положительным балансом смогли только два игрока "Джаз" - Джон Грин ("+4" за 15 минут) и Джош Окоги ("+2" за 27 минут).
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