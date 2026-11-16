Найкращий у команді: Михайлюк відзначився особливим показником у матчі НБА

Перебіг поєдинку

Зустріч регулярного чемпіонату НБА проти "Сан-Антоніо" завершилася для "Юти" поразкою з рахунком 102:110. Ця невдача стала для "Джаз" уже 12-ю поспіль у поточному сезоні.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі, де все вирішилося у заключному відрізку. Господарі виграли першу чверть (33:31), проте ще до великої перерви "Сперс" перехопили ініціативу та вийшли вперед на три очки (58:55).

У третій чверті "Юта" зуміла скоротити відставання до мінімуму, вигравши відрізок 26:23. Однак на вирішальний штурм сил у "Джаз" не вистачило - заключну чверть гості забрали з перевагою у вісім балів (29:21), оформивши підсумкову перемогу.

НБА, регулярний чемпіонат

"Юта" – "Сан-Антоніо" – 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)

Унікальний перформанс українця

Святослав Михайлюк розпочав гру з лави запасних і провів на майданчику 21 хвилину. За цей час гравець збірної України набрав 6 очок, реалізувавши два з трьох дальніх кидків, зробив 2 підбирання, віддав 3 результативні передачі та припустився 1 втрати.

Головною особливістю виступу українця став показник корисності "плюс-мінус". За час перебування Михайлюка на паркеті "Юта" переграла суперника на 15 очок ("+15"), що стало абсолютно найкращим результатом у складі всієї команди. Окрім Святослава, завершити матч із позитивним балансом змогли лише два гравці "Джаз" - Джон Грін ("+4" за 15 хвилин) та Джош Окогі ("+2" за 27 хвилин).