Молодой лидер "Голден Стейта" требует сумасшедших денег за новый контракт
"Голден Стейт Уорриорз" и защитник Брендин Подземски столкнулись с трудностями по продлению контракта. Лидер команды требует значительного увеличения заработной платы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдерскую информацию известного обозревателя Бретта Сигела для издания BasketNews.
Разногласия в оценке стоимости
По информации источников, 23-летний баскетболист стремится зафиксировать в своем новом соглашении годовой оклад в размере около 25 млн. долларов. Представители игрока аргументируют такую цену его важным вкладом в игру стартового состава и постоянным индивидуальным прогрессом.
В то же время менеджмент "Уорриорз" имеет совсем другое видение ситуации. В офисе команды считают оптимальным вариантом сделку на сумму 15–18 млн. долларов в год. При этом реальным компромиссом между сторонами считается годовой оклад в 22-24 млн. долларов.
Железный сезон Подземски
Финансовые требования защитника подкреплены его железобетонной стабильностью на паркете. В своем третьем сезоне в НБА Подземски продемонстрировал уникальное достижение, отыграв во всех 82 матчах регулярного чемпионата без пропуска из-за травм или отдыха.
Кроме выносливости, защитник выдал лучшие статистические показатели в своей профессиональной карьере, собирая в среднем за игру 13,8 очка, 5,1 подбора, 3,7 результативные передачи и 1,1 перехвата.
В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются, однако компромисс по окончательной сумме пока не достигнут.
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