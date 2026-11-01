Михайлюк в топ-10 и шоу Вембаньямы: чем запомнилась ночь в НБА (видео)
В ночь на 1 ноября в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось семь ярких поединков. Украинский защитник "Юты" Святослав Михайлюк хоть и не сумел спасти свою команду от поражения, но оставил яркий след в истории игрового дня.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Яркий ассист Михайлюка
"Юта Джаз" на домашней площадке потерпела четвертое подряд поражение, уступив "Портленд Трейл Блейзерс" со счетом 90:112. Гости захватили инициативу с первых минут и контролировали ход поединка до самой финальной сирены.
Украинский легионер "Юты" Святослав Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые набрал 6 очков (реализовав 2 из 5 трехочковых), записал в свой актив 1 подбор и 3 результативные передачи. Главным же хайлайтом с участием украинца стал блестящий ассист: Михайлюк отдал эффектную передачу между ног Роберта Уильямса на Данк Джексона Хейса, благодаря чему этот эпизод заслуженно попал в топ-10 лучших моментов игрового дня в НБА.
Рекорды Вембаньямы и неудержимый "Мемфис"
В других матчах игрового дня также произошло немало интересных событий. "Сан-Антонио" уверенно обыграл "Миннесоту" (121:111) благодаря невероятной игре Виктора Вембаньямы, который набрал фантастические 43 очка.
Тем временем "Мемфис" уничтожил "Сакраменто" (136:105) и остается единственной командой лиги, до сих пор не знающей горечи поражений в новом сезоне.
Все результаты игрового дня в НБА:
- "Юта" – "Портленд" – 90:112
- "Шарлотт" – "Филадельфия" – 104:109
- "Нью-Орлеан" – "Атланта" – 121:99
- "Мемфис" – "Сакраменто" – 136:105
- "Милуоки" – "Кливленд" – 111:136
- "Сан-Антонио" – "Миннесота" – 121:111
- "Хьюстон" – "Оклахома-Сити" – 119:98
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