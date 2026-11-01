Михайлюк у топ-10 та шоу Вембаньями: чим запам'яталася ніч у НБА (відео)

Яскравий асист Михайлюка

"Юта Джаз" на домашньому майданчику зазнала четвертої поспіль поразки, поступившись "Портленд Трейл Блейзерс" із рахунком 90:112. Гості захопили ініціативу з перших хвилин і контролювали хід поєдинку до самого фінальної сирени.

Український легіонер "Юти" Святослав Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин, за які набрав 6 очок (реалізувавши 2 з 5 триочкових), записав до свого активу 1 підбирання та 3 результативні передачі. Головним же хайлайтом за участю українця став блискучий асист: Михайлюк віддав ефектну передачу між ніг Роберта Вільямса на данк Джексона Хейса, завдяки чому цей епізод заслужено потрапив до топ-10 найкращих моментів ігрового дня в НБА.

Рекорди Вембаньями та невтримний "Мемфіс"

В інших матчах ігрового дня також було чимало цікавих подій. "Сан-Антоніо" впевнено переграв "Міннесоту" (121:111) завдяки неймовірній грі Віктора Вембаньями, який набрав фантастичні 43 очки.

Тим часом "Мемфіс" знищив "Сакраменто" (136:105) і залишається єдиною командою ліги, яка досі не знає гіркоти поразок у новому сезоні.

Усі результати ігрового дня в НБА: