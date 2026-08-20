Лишь четвертый в истории: Харден вошел в элитный клуб после нового контракта в НБА

Детали соглашения и финансовый рекорд

По информации Шемса Чарании, 36-летний защитник подпишет контракт на три года общей стоимостью 97 миллионов долларов. Соглашение содержит опцию игрока на сезон-2028/29, а также пункт о трейд-кикере (бонус в случае обмена).

Благодаря этому договору общий карьерный заработок Хардена достигнет отметки в 511 миллионов долларов. Он стал лишь четвертым игроком в истории НБА, преодолевшим пол полмиллиарда долларов. Ранее в этот элитный клуб попали только Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри.

Маневры "Кливленда" ради подписания звезды

Официальное подписание соглашения откладывалось, поскольку руководство "Кавальерс" расчищало платежную ведомость для сохранения финансовой гибкости и оформления трансфера Пейтона Уотсона из "Денвера" за 88 миллионов долларов.

Для этого "Кливленд" обменял Денниса Шредера в "Шарлотт" на Тре Манна, сэкономив около 6,8 миллиона долларов. Полученное пространство под потолком зарплат позволит "Кавальерс" выплатить Хардену причитающиеся средства и удержаться ниже первого налогового порога НБА (209 миллионов долларов) в сезоне-2026/27.

Харден присоединился к "Кливленду" в 2025 году после выступлений за "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". За карьеру он 11 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и в 2018 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.