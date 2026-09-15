Лидер Суперлиги вернулся: "Ровно" подписало американского центрового

Статистика и прошлый сезон в "Запорожье"

Предыдущий сезон американский центровой начинал в составе БК "Запорожье", где стал лидером команды и лучшим игроком чемпионата по количеству подборов. В феврале игрок был вынужден покинуть запорожский клуб по семейным обстоятельствам.

Всего в 17 матчах регулярного чемпионата Суперлиги Эйса демонстрировал впечатляющие показатели - 16,4 очка, 10,3 подбора и 2,8 ассиста в среднем за матч.

Усиление БК "Ровно" в межсезонье

Появление Тарига Эйсы существенно укрепит переднюю линию ровенского клуба, активно готовящегося к новому сезону.

Ранее руководство команды уже продлило соглашение с американским защитником Демариусом Джексоном, а также подписало форварда Дэнни Смита.