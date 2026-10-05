Лидер баскетбольного "Днепра" после тяжелой победы неожиданно решил продать автомобиль за копейки

О тяжелых победах "Днепра"

Действующие чемпионы Украины начали новый сезон с двух непростых побед - над "Хмельницким" (83:67) и "Прикарпатьем-Говерлой" (84:70).

Комментируя матчи команды, игрок отметил сложный характер поединков и проблемы на старте встреч. По словам Закурдаева, днепрянам пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить ход событий на паркете.

"Поздравляю свою команду с двумя победами. Сложные были победы. Сегодня (речь об игре с "Прикарпатьем" - ред.) был силовой баскетбол. Мы поздно вошли в игру. В первой четверти вообще не чувствовали игру. Со второй четверти мы наладили связи, пошли броски, передачи. Удавалось держать гандикап в 6-8 очков и удержали его до конца. Возможно, где-то не хватило резерва, чтобы сделать этот гандикап больше", - рассказал баскетболист.

О "Жигулях" за смешные деньги

А в конце своего комментария защитник решил воспользоваться медийным моментом для решения личных вопросов. Спортсмен прямо во время общения с прессой решил продать собственный автомобиль марки "Жигули" за символическую сумму.

"Еще хочу сказать, что продаю 'Жигули' за 20 тысяч гривен. Кому надо - обращайтесь, пишите в директ", - добавил Закурдаев, чем немало позабавил присутствующих.