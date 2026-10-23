Леброн против бывшей команды и камбэк с "минус 29": чем удивила ночь в НБА (видео)

Эпический камбек "Филадельфии"

Главной сенсацией игрового дня стал матч в Филадельфии, где местные "Севенти Сиксерс" совершили невероятный камбэк в поединке против "Кливленд Кавальерс". Гости мощно начали встречу, выиграв первую четверть с преимуществом в 17 очков, а на большой перерыв ушли, имея разгромный гандикап в 24 балла.

Впрочем, вторая половина матча перевернула все с ног на голову. В составе победителей блеснул Тайриз Макси, набравший 32 очка, а Джоэл Эмбиид прибавил 24 балла. Отдельного внимания заслуживает игра Леброна Джеймса, записавшего в свой актив солидный дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов, помог команде вырвать волевую победу.

"Кливленду" не помогли даже 32 очка и 10 подборов от Донована Митчелла.

"Филадельфия" – "Кливленд" – 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16)

"Оклахома" дожала "Денвер"

В другом противостоянии "Оклахома-Сити Тандер" на домашней арене одолела "Денвер Наггетс". Гости контролировали ход событий и лидировали большую часть матча, однако хозяева переломили ситуацию в конце третьей четверти и довели дело до логического триумфа.

Самым результативным игроком в составе "Оклахомы" стал Джейлен Уильямс, набравший 21 очко, а Шей Гилджес-Александер добавил в командную копилку 17 баллов.

У "Денвера", для которого это был стартовый поединок в новом сезоне, самую высокую результативность продемонстрировал Аарон Гордон (20 очков), тогда как Никола Йокич остановился на отметке в 13 баллов.

"Оклахома-Сити" – "Денвер" – 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20)