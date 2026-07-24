Леброн Джеймс объявил о своем новом клубе в НБА
41-летний форвард Леброн Джеймс объявил, что станет игроком "Филадельфии" в новом сезоне НБА. Инсайдеры утверждают, что легенда американского баскетбола согласовал двухлетний контракт, по которому заработает круглую сумму.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .
Где будет играть Леброн Джеймс в сезоне 2026/2027
Как рассказал генеральный директор Klutch Sports Group Рич Пол инсайдеру Шемсу Чарании из ESPN, Леброн Джеймс подпишет двухлетний контракт на 8 миллионов долларов с клубом "Филадельфия Сиксерз".
При этом вопрос денег не является ведущим: за это контракт 41-летний баскетболист получит 8 миллионов долларов, в то же время за выступления в "Лейкерс" только за прошлый сезон Джеймс заработал 53 миллиона долларов.
Сам Леброн Джеймс на своей странице в соцсети X рассказал о мотивации продолжить карьеру.
"Я был честен на той последней пресс-конференции, когда сказал, что мне нужно посмотреть на себя и решить, я все еще люблю эту игру. И вот я могу сказать: "Да, я все еще люблю эту игру." Последние несколько недель были действительно особенными. пытаясь во всем разобраться", – написал Леброн.
Он также объяснил, почему остановил свой выбор на "Филадельфии".
"Это мое последнее решение. Я не хочу денег. Я не хочу семьи. За что я действительно играю на этом этапе? Я все еще хочу жертвовать собой. Я все еще хочу работать. Я все еще хочу упорно работать. Я все еще хочу соревноваться, побеждать и иметь шанс выиграть еще один чемпионат. Я верю, что могу помочь "Филадельфия 7 вдохновить новую фанатскую базу и начать это невероятное путешествие в последний раз», – написал Леброн Джеймс.
another championship.
Я был способен помочь Филадельфии 76ers симпатии команды и мы будем увлечены энергией нового fan-база и запустить этот неустойчивый день один последний час.
Thank you LA. Miami I'll forever love and Northeast Ohio will always home!
А вот Яннис Адетокунбо перешел в "Майами" и впервые будет играть в НБА не за "Милуоки". За "Бакс" он отыграл 13 сезонов в самой сильной лиге мира.