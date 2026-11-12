Карри получил необычную травму и срочно отправился на МРТ: в "Голден Стейт" обеспокоены

Карри не смог продолжить матч с "Хьюстоном"

Проблемы со здоровьем у Стефена Карри возникли уже в начале встречи. Защитник начал держаться за правую сторону, пытаясь продолжить игру, однако периодически обращал внимание медицинского персонала.

За 7 минут 22 секунды до завершения первой четверти Карри реализовал трехочковый бросок с дистанции примерно 8,5 метра, но сразу после этого выкрикнул от боли и подал сигнал на скамейку запасных.

После следующей остановки игры баскетболист пообщался с главным тренером Стивом Керром и отправился в раздевалку в сопровождении представителя медицинского штаба Дрю Йодера.

После обследования клуб объявил, что Карри больше не вернется на площадку из-за боли в правой части живота. Во второй половине встречи баскетболист покинул арену, чтобы пройти МРТ и определить серьезность повреждения.

В "Голден Стейт" опасаются серьезности травмы

После матча Стив Керр сообщил, что Карри описал повреждение как необычное для себя – раньше он не испытывал подобной боли.

"Уровень беспокойства высок. Но я не знаю, насколько серьезна травма", - заявил наставник "Уорриорз".

Перед тем, как отправиться на МРТ, Карри пообщался с партнерами по команде в перерыве матча. Он призвал их сконцентрироваться на игре и заверил, что справится с очередной проблемой со здоровьем.

"Голден Стейт" потерял Карри и прервал победную серию

Поражение от "Хьюстона" стало для "Голден Стейт" завершением серии из восьми побед подряд. На момент ухода Карри с площадки команда уступала со счетом 10:19, но позже сумела отыграться и сравнять счет. Впрочем, завершить камбек победой хозяевам не удалось – 108:115.

Потеря лидера стала очередным ударом для команды, уже имеющей кадровые проблемы. Из-за длительного восстановления после травм колена вне игры находятся Джимми Батлер и Мозес Муди. Кристапс Порзингис также временно отошел от команды и баскетбола, а запасной защитник Брендон Уильямс травмировал подколенное сухожилие и пропустит минимум неделю.

Карри остается ключевой фигурой для "Уорриорз". В прошлом сезоне команда одержала всего 13 побед в 39 матчах, которые звездный защитник пропустил из-за травм.

В этом сезоне статистика без него несколько лучше: "Голден Стейт" имеет одну победу и одно поражение в матчах без Карри. Общий баланс команды – восемь побед и четыре поражения.

Дреймонд Грин считает, что нынешний состав лучше подготовлен к выступлениям без своего лидера, чем в прошлом. По его словам, команда лучше понимает собственную игровую идентичность, а также обладает баскетболистами, способными создавать преимущество в нападении.