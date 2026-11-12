Каррі отримав незвичну травму та терміново вирушив на МРТ: у "Голден Стейт" занепокоєні

Каррі не зміг продовжити матч із "Х'юстоном"

Проблеми зі здоров'ям у Стефена Каррі виникли вже на початку зустрічі. Захисник почав триматися за правий бік, намагаючись продовжити гру, однак періодично звертав увагу медичного персоналу.

За 7 хвилин 22 секунди до завершення першої чверті Каррі реалізував триочковий кидок із дистанції приблизно 8,5 метра, але одразу після цього вигукнув від болю та подав сигнал на лаву запасних.

Після наступної зупинки гри баскетболіст поспілкувався з головним тренером Стівом Керром і вирушив до роздягальні в супроводі представника медичного штабу Дрю Йодера.

Після обстеження клуб оголосив, що Каррі більше не повернеться на майданчик через біль у правій частині живота. У другій половині зустрічі баскетболіст залишив арену, щоб пройти МРТ та визначити серйозність ушкодження.

У "Голден Стейт" побоюються серйозності травми

Після матчу Стів Керр повідомив, що Каррі описав ушкодження як незвичне для себе - раніше він не відчував подібного болю.

"Рівень занепокоєння високий. Але я не знаю, наскільки серйозною є травма", - заявив наставник "Ворріорз".

Перед тим як вирушити на МРТ, Каррі поспілкувався з партнерами по команді в перерві матчу. Він закликав їх зосередитися на грі та запевнив, що впорається з черговою проблемою зі здоров'ям.

"Голден Стейт" втратив Каррі та перервав переможну серію

Поразка від "Х'юстона" стала для "Голден Стейт" завершенням серії з восьми перемог поспіль. На момент відходу Каррі з майданчика команда поступалася з рахунком 10:19, але згодом зуміла відігратися та зрівняти рахунок. Утім, завершити камбек перемогою господарям не вдалося - 108:115.

Втрата лідера стала черговим ударом для команди, яка вже має кадрові проблеми. Через тривале відновлення після травм коліна поза грою перебувають Джиммі Батлер та Мозес Муді. Крістапс Порзінгіс також тимчасово відійшов від команди та баскетболу, а запасний захисник Брендон Вільямс травмував підколінне сухожилля і пропустить щонайменше тиждень.

Каррі залишається ключовою фігурою для "Ворріорз". Минулого сезону команда здобула лише 13 перемог у 39 матчах, які зірковий захисник пропустив через травми.

Цього сезону статистика без нього дещо краща: "Голден Стейт" має одну перемогу та одну поразку в матчах без Каррі. Загальний баланс команди - вісім перемог і чотири поразки.

Дреймонд Грін вважає, що нинішній склад краще підготовлений до виступів без свого лідера, ніж торік. За його словами, команда краще розуміє власну ігрову ідентичність, а також має баскетболістів, здатних створювати перевагу в нападі.