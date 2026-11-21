Суперлига, регулярный чемпионат

"Харьковские Соколы" - "Днепр" - 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)

"Соколы" захватили преимущество со старта матча

Харьковчане активно начали встречу и уже в середине первой четверти создали двузначный отрыв – 15:5. "Днепр" не смог переломить ход игры, а "Соколы" продолжали контролировать ситуацию на площадке.

Хозяева выиграли каждую из четырех четвертей, постепенно увеличивая преимущество и доведя матч до убедительной победы с разницей в 26 очков – 90:64.

Сушкин и Соловьев набрали по 21 очку

Самыми результативными баскетболистами "Харьковских Соколов" стали Егор Сушкин и Алексей Соловьев, записавшие в актив по 21 очку.

Особо отличился Соловьев, который после вызова в сборную Украины продемонстрировал высокую эффективность в дальних бросках. Баскетболист реализовал пять из шести попыток из-за трехочковой линии.

"Днепр" потерпел самое большое поражение за пять лет

После победы "Харьковские Соколы" имеют баланс 8 побед и 3 поражения и занимают третье место в турнирной таблице. "Днепр", несмотря на неудачный матч, остается лидером чемпионата с шестью победами в восьми встречах.

В то же время поражение со счетом 64:90 стало для днепрян самым тяжелым в Суперлиге за последние пять лет. В последний раз с большей разницей команда проигрывала "Прометею" в сезоне-2021/22 – тогда выездной матч завершился со счетом 64:102.