Суперліга, регулярний чемпіонат

"Харківські Соколи" - "Дніпро" - 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)

"Соколи" захопили перевагу зі старту матчу

Харків'яни активно розпочали зустріч і вже в середині першої чверті створили двозначний відрив - 15:5. "Дніпро" не зміг переломити хід гри, а "Соколи" продовжували контролювати ситуацію на майданчику.

Господарі виграли кожну з чотирьох чвертей, поступово збільшуючи перевагу та довівши матч до переконливої перемоги з різницею у 26 очок - 90:64.

Сушкін і Соловйов набрали по 21 очку

Найрезультативнішими баскетболістами "Харківських Соколів" стали Єгор Сушкін та Олексій Соловйов, які записали до активу по 21 очку.

Особливо відзначився Соловйов, який після виклику до збірної України продемонстрував високу ефективність у дальніх кидках. Баскетболіст реалізував п'ять із шести спроб із-за триочкової лінії.

"Дніпро" зазнав найбільшої поразки за п'ять років

Після перемоги "Харківські Соколи" мають баланс 8 перемог і 3 поразки та посідають третє місце в турнірній таблиці. "Дніпро", попри невдалий матч, залишається лідером чемпіонату з шістьма перемогами у восьми зустрічах.

Водночас поразка з рахунком 64:90 стала для дніпрян найважчою у Суперлізі за останні п'ять років. Востаннє з більшою різницею команда програвала "Прометею" в сезоні-2021/22 - тоді виїзний матч завершився з рахунком 64:102.