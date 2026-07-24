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Главная Баскетбол Фальстарт года: "Майами" случайно анонсировал пресс-конференцию Леброна
Баскетбол 24 июля 2026, 16:59

Фальстарт года: "Майами" случайно анонсировал пресс-конференцию Леброна

В клубе объяснили курьезную публикацию подготовкой к возможному подписанию звездного игрока
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Леброн Джеймс все еще выбирает свой следующий клуб (Фото: kingjames, Instagram)
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Курьезная ошибка в осцсетях "Майами Хит" всколыхнула баскетбольный мир. Клуб НБА случайно опубликовал на своем YouTube-канале ссылку о подписании Леброна Джеймса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление представителя клуба для ESPN.

Реакция клуба

В "Майами Хит" объяснили, что медиаотдел заранее готовил заготовки материалов на случай потенциального перехода звезды, однако одна из ссылок случайно попала в открытый доступ. Сообщение быстро удалили.

Леброн Джеймс впервые с 2018-го года находится в статусе неограниченно свободного агента и продолжает взвешивать варианты для продолжения карьеры перед своим 24-м сезоном в НБА.

"Майами Хит" входит в перечень из четырех клубов, которые считаются главными претендентами на 4-кратного чемпиона. Также в списке есть "Кливленд Кавальерс", "Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Голден Стейт Уорриорз". Именно "воины" пока считаются главными претендентами на Леброна.

Мечты о супертрио

Агент баскетболиста Рич Пол подчеркнул, что его клиент пока не принял окончательного решения и точные сроки объявления выбора неизвестны.

В то же время президент "Хит" Пэт Райли уже заявил, что он вместе с новоприбывшей суперзвездой Яннисом Адетокумбо с радостью поздравят Леброна в случае его возвращения во Флориду.

Отметим, что в составе "Майами" Джеймс ранее провел четыре сезона, получив два чемпионских кольца НБА.

Ранее мы сообщали, что "Даллас" принял жесткое решение по Кайри Ирвингу.

Баскетбол НБА Леброн Джеймс