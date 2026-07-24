Фальстарт года: "Майами" случайно анонсировал пресс-конференцию Леброна

Реакция клуба

В "Майами Хит" объяснили, что медиаотдел заранее готовил заготовки материалов на случай потенциального перехода звезды, однако одна из ссылок случайно попала в открытый доступ. Сообщение быстро удалили.

Леброн Джеймс впервые с 2018-го года находится в статусе неограниченно свободного агента и продолжает взвешивать варианты для продолжения карьеры перед своим 24-м сезоном в НБА.

"Майами Хит" входит в перечень из четырех клубов, которые считаются главными претендентами на 4-кратного чемпиона. Также в списке есть "Кливленд Кавальерс", "Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Голден Стейт Уорриорз". Именно "воины" пока считаются главными претендентами на Леброна.

Мечты о супертрио

Агент баскетболиста Рич Пол подчеркнул, что его клиент пока не принял окончательного решения и точные сроки объявления выбора неизвестны.

В то же время президент "Хит" Пэт Райли уже заявил, что он вместе с новоприбывшей суперзвездой Яннисом Адетокумбо с радостью поздравят Леброна в случае его возвращения во Флориду.

Отметим, что в составе "Майами" Джеймс ранее провел четыре сезона, получив два чемпионских кольца НБА.