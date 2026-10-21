Дебют Леброна, результативный "Нью-Йорк": обзор первых матчей нового сезона НБА

Детройт – Бостон 121:113: "Пистонс" вырвали победу в матче-открытии

Первый матч нового сезона НБА завершился победой "Детройт Пистонс" над "Бостон Селтикс" со счетом 121:113. Хозяева площадки совершили эффектный камбэк в заключительной четверти, отыграв отставание и перехватив инициативу.

Ключевым моментом стала серия "Детройта" из 23 набранных очков подряд. Этот рывок помог команде превратить десятиочковое отставание в преимущество 112:99 за 3 минуты 33 секунды до завершения встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Данкан Робинсон, набравший 21 очко, в том числе 15 – в четвертой четверти. Кейди Каннингем и Джейлен Дюрен добавили по 22 очка, а Джавонте Грин принес команде 19 баллов за 18 минут на площадке.

У "Бостона" лучшим по результативности стал Пол Джордж, дебютировавший за "Селтикс" с 38 очками. Деррик Уайт и Пэйтон Притчард набрали по 17 баллов. Джейсон Тейтум завершил матч с 13 очками и 11 передачами, реализовав всего 6 из 23 бросков с игры.

Нью-Йорк – Филадельфия 100:106: Леброн дебютировал и испортил праздник чемпиона

"Нью-Йорк Никс" начал защиту чемпионского титула домашним поражением от "Филадельфии Севенти Сиксерс" – 100:106. Перед игрой хозяева получили чемпионские перстни и подняли баннер в честь первого за 53 года титула НБА.

Однако празднование испортили гости, которые добавили в свой состав в межсезонье Леброн Джеймс и Джейлен Браун. Для Джеймса, перешедшего в "Филадельфию" летом, этот матч стал дебютным в составе новой команды.

Главным героем встречи стал Тайриз Макси, набравший 28 очков. Браун записал в актив 19 очков, восемь подборов и шесть передач, а Джеймс завершил игру с 14 очками, девятью подборами и семью результативными передачами.

Переломным моментом стала концовка третьей четверти, когда "Сиксерс" выдали рывок 11:0 и захватили не потерявшее лидерство. У "Нью-Йорка" 21 очко набрал Джейлен Брансон, а Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл – 19 очков и 12 подборов.

Сан-Антонио – Оклахома 104:116: Гилджес-Александер обыграл Уэмбаньяму

В другом центральном матче стартового дня "Оклахома-Сити Тандер" победила "Сан-Антонио Сперс" со счетом 116:104. Встреча стала повторением финала Западной конференции в прошлом сезоне, в котором сильнее были "Сперс".

В этот раз команда из Оклахомы взяла реванш благодаря мощной первой половине встречи. На большой перерыв гости ушли с преимуществом в 21 очко – 65:44. Во второй половине "Сан-Антонио" пытался вернуться в игру, но "Тандер" удержал победный результат.

Лидер "Оклахомы" Шай Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка. Джаред Маккейн добавил 20 баллов, реализовав шесть трехочковых бросков.

Виктор Вембаньяма, вокруг которого строят игру "Сан-Антонио", завершил встречу с 12 очками, 13 подборами и шестью блок-шотами. В то же время француз провел сложный матч в нападении, реализовав всего один из 13 бросков с игры. Лучшим бомбардиром "Сперса" стал Стефон Касл с 24 очками, еще 18 баллов набрал Дилан Гарпер.

Таким образом, первый игровой день сезона принес три победы хозяев и гостей в разных сценариях: "Детройт" вырвал победу благодаря невероятному рывку, "Филадельфия" расстроила действующего чемпиона, а "Оклахома" успешно начала сезон в противостоянии с одним из главных конкурентов на Западе.