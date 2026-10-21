Дебют Леброна, результативний "Нью-Йорк": огляд перших матчів нового сезону НБА

Детройт – Бостон 121:113: "Пістонс" вирвали перемогу в матчі-відкритті

Перший матч нового сезону НБА завершився перемогою «Детройт Пістонс» над «Бостон Селтікс» із рахунком 121:113. Господарі майданчика здійснили ефектний камбек у заключній чверті, відігравши відставання та перехопивши ініціативу.

Ключовим моментом стала серія "Детройта" з 23 набраних очок поспіль. Цей ривок допоміг команді перетворити десятиочкове відставання на перевагу 112:99 за 3 хвилини 33 секунди до завершення зустрічі.

Найрезультативнішим у складі переможців став Данкан Робінсон, який набрав 21 очко, зокрема 15 – у четвертій чверті. Кейді Каннінгем і Джейлен Дюрен додали по 22 очки, а Джавонте Грін приніс команді 19 балів за 18 хвилин на майданчику.

У "Бостона" найкращим за результативністю став Пол Джордж, який дебютував за "Селтікс" із 38 очками. Деррік Вайт і Пейтон Прітчард набрали по 17 балів. Джейсон Тейтум завершив матч із 13 очками та 11 передачами, реалізувавши лише 6 із 23 кидків із гри.

Нью-Йорк – Філадельфія 100:106: Леброн дебютував і зіпсував свято чемпіону

"Нью-Йорк Нікс" розпочав захист чемпіонського титулу домашньою поразкою від "Філадельфії Севенті Сіксерс" – 100:106. Перед грою господарі отримали чемпіонські персні та підняли банер на честь першого за 53 роки титулу НБА.

Однак святкування зіпсували гості, які додали до свого складу в міжсезоння Леброна Джеймса та Джейлена Брауна. Для Джеймса, який перейшов до "Філадельфії" влітку, цей матч став дебютним у складі нової команди.

Головним героєм зустрічі став Тайріз Максі, який набрав 28 очок. Браун записав до активу 19 очок, вісім підбирань і шість передач, а Джеймс завершив гру з 14 очками, дев'ятьма підбираннями та сімома результативними передачами.

Переломним моментом стала кінцівка третьої чверті, коли "Сіксерс" видали ривок 11:0 та захопили лідерство, якого вже не втратили. У "Нью-Йорка" 21 очко набрав Джейлен Брансон, а Карл-Ентоні Таунс оформив дабл-дабл – 19 очок і 12 підбирань.

Сан-Антоніо – Оклахома 104:116: Гілджес-Александер обіграв Вембаньяму

В іншому центральному матчі стартового дня "Оклахома-Сіті Тандер" перемогла "Сан-Антоніо Сперс" із рахунком 116:104. Зустріч стала повторенням фіналу Західної конференції минулого сезону, в якому сильнішими були "Сперс".

Цього разу команда з Оклахоми взяла реванш завдяки потужній першій половині зустрічі. На велику перерву гості пішли з перевагою в 21 очко – 65:44. У другій половині "Сан-Антоніо" намагався повернутися в гру, але "Тандер" втримали переможний результат.

Лідер "Оклахоми" Шай Гілджес-Александер став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 32 очки. Джаред Маккейн додав 20 балів, реалізувавши шість триочкових кидків.

Віктор Вембаньяма, навколо якого будують гру "Сан-Антоніо", завершив зустріч із 12 очками, 13 підбираннями та шістьма блок-шотами. Водночас француз провів складний матч у нападі, реалізувавши лише один із 13 кидків із гри. Найкращим бомбардиром "Сперс" став Стефон Касл із 24 очками, ще 18 балів набрав Ділан Гарпер.

Таким чином, перший ігровий день сезону приніс три перемоги господарів і гостей у різних сценаріях: "Детройт" вирвав перемогу завдяки неймовірному ривку, "Філадельфія" засмутила чинного чемпіона, а "Оклахома" успішно розпочала сезон у протистоянні з одним із головних конкурентів на Заході.