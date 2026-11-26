Защитники сборной Украины на матч с Португалией

В заявку на поединок вошли пять защитников:

Максим Шульга – "Реал" (Испания);

Александр Ковляр – "Будучность" (Черногория);

Егор Сушкин – "Харьковские Соколы" (Украина);

Илья Тыртышник – "Эсперия Олимпия" (Италия);

Денис Лукашов – без клуба.

Кто сыграет на позиции форварда

Среди форвардов тренерский штаб выбрал пятерых баскетболистов, представляющих клубы из разных чемпионатов или находящихся без команды:

Александр Липовой – без клуба;

Александр Кобзистый – без клуба;

Артем Ковалев – "Орду" (Азербайджан);

Вячеслав Бобров – "Сталь Острув" (Польша);

Даниил Шелист - "Овьедо" (Испания).

Два центра вошли в заявку

На позиции центрового сборная Украины будет двое баскетболистов. В протокол внесли выступающего за румынское "Динамо" Ростислава Новицкого и Дмитрия Скапинцева из испанской "Лейма Корунья".

Соловьев не сыграет против Португалии

Вне заявки на матч остался Алексей Соловьев. Дебютант ноябрьского сбора продолжит тренироваться вместе с национальной командой и готовиться к следующему поединку квалификации чемпионата мира против Черногории.