Дальше без Соловьева: сборная Украины определила заявку на матч с Португалией в отборе ЧМ-2027
Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определил 12 игроков, которые примут участие в матче второго этапа квалификации чемпионата мира-2027 против Португалии. Дебютант ноябрьского сбора Алексей Соловьев не попал в протокол на эту встречу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .
Защитники сборной Украины на матч с Португалией
В заявку на поединок вошли пять защитников:
- Максим Шульга – "Реал" (Испания);
- Александр Ковляр – "Будучность" (Черногория);
- Егор Сушкин – "Харьковские Соколы" (Украина);
- Илья Тыртышник – "Эсперия Олимпия" (Италия);
- Денис Лукашов – без клуба.
Кто сыграет на позиции форварда
Среди форвардов тренерский штаб выбрал пятерых баскетболистов, представляющих клубы из разных чемпионатов или находящихся без команды:
- Александр Липовой – без клуба;
- Александр Кобзистый – без клуба;
- Артем Ковалев – "Орду" (Азербайджан);
- Вячеслав Бобров – "Сталь Острув" (Польша);
- Даниил Шелист - "Овьедо" (Испания).
Два центра вошли в заявку
На позиции центрового сборная Украины будет двое баскетболистов. В протокол внесли выступающего за румынское "Динамо" Ростислава Новицкого и Дмитрия Скапинцева из испанской "Лейма Корунья".
Соловьев не сыграет против Португалии
Вне заявки на матч остался Алексей Соловьев. Дебютант ноябрьского сбора продолжит тренироваться вместе с национальной командой и готовиться к следующему поединку квалификации чемпионата мира против Черногории.
Ранее Вячеслав Бобров рассказал в интервью Sport RBC.UA, как сборная Украины планирует играть без Святослава Михайлюка .