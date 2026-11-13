"Черкасские Обезьяны" усилились американским защитником

Слек имеет опыт выступлений за пять университетских команд

Новичок черкасского клуба родился в Форт-Верте, штат Техас. Его рост составляет 198 см, а вес – 95 кг. На площадке американец выступает на позиции защитника.

На протяжении карьеры на университетском уровне в США Слэк представлял Northwestern State, Temple College, Southeastern Oklahoma State, West Virginia State и North Carolina Central University.

Самым успешным для баскетболиста стал период в West Virginia State. По итогам выступлений за эту команду он попал в первую символическую сборную конференцию Mountain East.

Статистика американца в последнем сезоне

Сезон-2025/26 Джейдон Слэк провел в North Carolina Central University. В 31 матче он 10 раз выходил в стартовом составе и в среднем набирал 8,7 очка, делал 2,7 подбора, отдавал 0,7 передачи и выполнял 0,6 перехвата за 21 минуту на площадке.

Реализация бросков по игре американца составила 41,8%. Самый результативный матч сезона Слек провел против MACU, набрав 32 очка и оформив 11 подборов.

Теперь баскетболист продолжит карьеру в Украине и будет защищать цвета "Черкасских Мавп".