Чемпион Франции по баскетболу хочет сохранить тренера сборной Украины

Юридические нюансы и бюджет

В дальнейшем судьба монегасков зависит от решения Апелляционной палаты Федерации баскетбола Франции (FFBB). Потенциальный новый владелец - группа Helen Holdings - должен до 27 июля предоставить дополнительный пакет документов, чтобы убедить организацию одобрить соглашение по приобретению клуба.

В случае успешного утверждения проекта "Монако" начнет новый сезон с бюджетом более 10 миллионов евро.

Формирование состава и кадровые требования

Несмотря на юридический процесс, клуб работает над кадровым комплектованием ростера. В частности, новые владельцы хотят сохранить тренерский дуэт Сергея Гладыра и Манучара Маркоишвили.

Также планируется сформировать ростер из 10-11 баскетболистов, где большинство мест достанется качественным легионерам. При этом, чтобы соответствовать регламенту лиги, "Монако" должен подписать по меньшей мере четырех сильных французских игроков со статусом JFL (баскетболисты, прошедшие подготовку во Франции).

Сергей Гладыр в "Монако"

Украинский специалист работает в тренерском штабе "Монако" с 2020 года. За это время клуб дважды становился чемпионом Франции, однажды завоевал серебряные медали, выиграл Кубок Франции, торжествовал в Еврокубке и занял третье место в Евролиге.

Статус главного тренера Гладыр получил после ухода Василиса Спанулиса. В финальной серии "монегаски" сумели переломить ход противостояния с "Парижем" и выиграли два следующих матча, одержав чемпионский титул.

Таким образом, монегаски после годового перерыва вернули себе звание чемпионов Франции.