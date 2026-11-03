"Будивельник" хочет играть в Европе, но есть два серьезных препятствия: президент клуба назвал их

По словам функционера, среди главных препятствий остаются ситуация безопасности в Украине и недостаточно сильная конкуренция в национальном чемпионате. В то же время в клубе не скрывают стремления представлять украинский баскетбол на самом высоком уровне.

Война и логистика усложняют еврокубковые амбиции

Гулямов подчеркнул, что желание играть на европейской арене есть, однако война создает серьезные организационные проблемы. В частности, команда не может проводить домашние матчи на Украине, а каждый выезд сопровождается дополнительными рисками.

"Я бы не сказал, что сожалею. Но такая амбиция точно есть, и Виталий Черний очень верно сказал перед сезоном, что это вопрос логистики и безопасности. Война продолжается, дома мы играть не можем. Россияне постоянно обстреливают дороги, поэтому потенциально каждый выезд – это риск. Это стресс, это постоянная усталость от дороги. И в конце концов, это игра без болельщиков", – пояснил президент "Будивельника".

"Играть, чтобы просто участвовать, это не о "Будивельнике"

Еще одним важным условием для успешных выступлений в Европе Гулямов назвал уровень внутренней конкуренции. Президент клуба поблагодарил всех участников женской Суперлиги и Федерации баскетбола Украины за то, что национальный чемпионат продолжает существовать несмотря на войну.

В то же время он подчеркнул, что для развития команды нужна сильная оппозиция, а амбиции "Будивельника" значительно выше простого участия в соревнованиях.

"Но играть, чтобы просто участвовать, это не о "Строителе". Этот клуб – самый большой бренд в истории украинского баскетбола. Женщины или мужчины – мы должны быть лучшими", – заявил Богдан Гулямов.