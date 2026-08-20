Болезненная оплеуха от студентов из США: сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла перед отбором на ЧМ

Баскетбол, контрольный матч

Украина – "Аризона Уайлдкетс" – 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 17:27)

Украина: Ткаченко (16 очков), Ковляр (16), Бобров (9+6 подборов), Войналович (8), Кличко (8), Кобзистый (6), Ковалёв (5), Лукашов (4+5 передач), Шелист (4), Новицкий (3), Скапинцев (3), Тиртышник (2), Сушкин (1+5 передач).

Что известно о сопернике

"Аризона Уайлдкетс" представляет Университет Аризоны и является одной из сильнейших в американской студенческой лиге NCAA. В прошлом году "Вайлдкетс" удалось выйти в Мартовское безумие, где они остановились лишь в полуфинале, уступив "Мичигану" (73:91), который впоследствии стал чемпионом.

"Аризона" играет в быстрый и физический баскетбол, поэтому этот спарринг стал важной проверкой в преддверии официальных матчей квалификации ЧМ-2027.

Отметим, что обязанности главного тренера в этом матче исполнял ассистент Айнарса Багатскиса – Сергей Гладырь. Наставник сборной Украины пропустил игру по предварительной договоренности, ведь в эти дни проводит работу в лагере португальской "Бенфики", которую он недавно возглавил.

В заявку "сине-желтых" на спарринг не попали игроки с опытом выступлений в НБА – получивший отдых Святослав Михайлюк и Алексей Лень, оставивший лагерь команды из-за повреждений. Максим Шульга присоединится к команде 21 августа.

Как прошла игра

С первых минут встречи американские студенты захватили инициативу на площадке. Уже по итогам первой половины игры преимущество "Аризоны" достигло отметки в +17 очков, а в заключительной четверти отрыв американцев достигал катастрофических +27 пунктов.

Самыми результативными в составе украинской сборной стали Александр Ковляр и Иван Ткаченко, набравшие по 16 очков.

Что дальше

После встречи с Аризоной украинская сборная проведет еще один контрольный матч - 23 августа в Риге против Латвии.

А уже 28 августа команда сыграет с Грецией во втором раунде квалификации ЧМ-2027, после чего 31 августа встретится с Черногорией.