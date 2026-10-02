200 млн долларов за 5 лет: 22-летний центровой подпишет рекордный контракт с клубом НБА

Детали контракта и переговоров

По информации источника, годовая заработная плата 22-летнего баскетболиста будет расти с каждым сезоном: от 34,4 млн. долларов в первый год действия соглашения до 45,5 млн. долларов в последний.

В течение лета предложения руководства "Пистонс" колебались в пределах от 170 до 190 млн долларов. В конце концов, клуб решил поднять сумму до 200 млн, удовлетворив запросы стороны игрока.

Перспективный центровой был избран на драфте-2022 под 13-м общим номером клубом "Шарлотт Горнетс", после чего права на него через "Нью-Йорк Никс" оказались в "Детройте".

Статистика Дюрена в составе "Пистонс"

За 4 сезона выступлений за Детройт Джейлен Дюрен зарекомендовал себя как один из самых надежных игровых центровых лиги. В его активе – 276 матчей (239 в старте) в регулярном чемпионате. Его средняя результативность у них – 13,5 очка, 10,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 блокшота при 65,2% реализации бросков с игры;

В плей-офф он провел 20 матчей, в которых набирал 10,7 очка, 9,2 подбора, 2,6 передачи и 1,4 блокшота за поединок.