"Це було не про Світоліну": Соболенко пояснила, кого назвала "сукою" на корті (відео)
Гучний інцидент, що стався під час вирішального матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA між українкою Еліною Світоліною та білорускою Аріною Соболенко, отримав продовження. Після хвилі хейту в соцмережах через нецензурну лайку на корті "нейтральна" тенісистка виступила з офіційним виправданням.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram білоруски.
Битва за вихід у плей-офф
Поєдинок за вихід у півфінал Підсумкового турніру-2026 завершився вольовою перемогою Еліни Світоліної у трьох сетах. Обмінявшись дзеркальними партіями (6:3, 3:6), українка розгромила суперницю у вирішальному сеті (6:1), після чого в 1/2 фіналу здолала також чешку Лінду Носкову. Однак спортивний результат відійшов на другий план через ганебну поведінку Соболенко під час гри.
Брудна лайка на корті
Після завершення зустрічі в мережі миттєво розлетілося відео з трансляції, яке лише на одній зі сторінок у соцмережі X зібрало понад 5 мільйонів переглядів. На кадрах зафіксовано, як роздратована Соболенко під час гри вживає російську нецензурну лексику на адресу українців.
Поведінка тенісистки викликала шквал критики з боку фанів та спортивної спільноти. Попри те, що зазвичай білоруска намагається уникати коментарів на гострі чи незручні теми, масштаб резонансу змусив її публічно реагувати.
Виправдання в Instagram
Соболенко опублікувала сторіс у своєму Instagram, де запевнила, що її слова стосувалися не української тенісистки, а окремих людей на трибунах.
"Я хочу уточнити дещо з моментів із мого нещодавнього матчу, що поширюється в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Я була розчарована невеликою групою глядачів, які агресивно аплодували моїм помилкам, і я відреагувала емоційно в той момент", – написала білоруска.
Тенісистка також визнала, що мала б інакше впоратися зі своїм роздратуванням, та попросила вибачення у "всіх, кого образила". Наприкінці звернення вона відзначила високий рівень гри Світоліної та побажала українці успіхів у наступних раундах турніру.
Раніше ми повідомили, що легенда світового тенісу запропонував змінити правила гри.