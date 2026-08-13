Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000

WTA 1000. Торонто, півфінал

Іга Свьонтек (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:3, 1:6, 6:3

Драматична розв'язка у трьох сетах

Українська тенісистка вийшла до 1/2 фіналу "тисячника" у Торонто завдяки вольовій звитязі над "нейтральною" Єкатеріною Алєксандровою. Цей успіх став для Світоліної десятим поспіль на турнірах WTA 1000, продовживши її активну серію після тріумфу в Римі.

У боротьбі за путівку до фіналу її суперницею стала шоста сіяна Іга Свьонтек з Польщі. Перша партія залишилася за польською тенісисткою (3:6), проте Світоліна відповіла потужним реваншем у другому сеті, віддавши опонентці лише один гейм (6:1).

Вирішальний сет розпочався вдало для українки – вона першою зробила брейк і повела з рахунком 3:2. Втім, Свьонтек вдалося зробити ривок у чотири гейми поспіль та закрити матч на свою користь

Унікальні досягнення Еліни

Поразка не дозволила лідерці вітчизняного тенісу вийти до третього фіналу на рівні WTA 1000 у поточному сезоні. Раніше у 2026 році вона грала у вирішальних матчах у Дубаї та здобула титул у Римі, а також виграла турнір WTA 250 в Окленді.

Попри виліт, Світоліна демонструє вражаючі показники у 2026 році:

41 перемога у сезоні – найкращий результат у Турі та власний рекорд з 2021 року.

– найкращий результат у Турі та власний рекорд з 2021 року. 8 звитяг над суперницями з топ-10 – лідерство за цим показником у поточному році.

– лідерство за цим показником у поточному році. Історичний рекорд – повторила досягнення Серени Вільямс, вигравши 10 матчів поспіль на WTA 1000 у віці 30+ років.

– повторила досягнення Серени Вільямс, вигравши 10 матчів поспіль на WTA 1000 у віці 30+ років. 4 півфінали на турнірах WTA 1000 – більше, ніж у будь-якої іншої тенісистки сезону.

– більше, ніж у будь-якої іншої тенісистки сезону. Впевнений крок до WTA Finals - підняття на 4-те місце у гонці WTA Race практично гарантує путівку на Підсумковий турнір.

Що далі

Наступним викликом для української тенісистки стане "тисячник" у Цинциннаті, де вона розпочне виступи одразу з другого кола у статусі сіяної. Там Еліна зустрінеться з переможницею пари між чешкою Терезою Валентовою та представницею кваліфікації.