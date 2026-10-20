Справжні причини розриву: Світоліна зробила нову відверту заяву про Монфіса

Переосмислення цінностей та зміна пріоритетів

Світоліна зазначила, що міжнародна аудиторія не до кінця зрозуміла її попередній допис, сприйнявши війну як єдиний фактор розриву.

За словами тенісистки, це була лише одна із багатьох причин. Живучи понад чотири з половиною роки у реаліях повномасштабної війни, вона зазнала глибокої трансформації, що змусило її повністю переглянути власні цінності та бачення майбутнього.

Українка зізналася, що в певний момент усвідомила: вона більше не хоче продовжувати жити життям, у якому не почувалася по-справжньому щасливою. Ухвалення цього рішення виявилося для неї надзвичайно складним випробуванням.

"У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу продовжувати жити життям, у якому я не була по-справжньому щасливою. І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто", - написала Світоліна.

Еліна виступила на захист Гаеля

Світоліна підкреслила, що й надалі любить та поважає Монфіса як людину, і саме чесність перед ним і перед собою спонукала її зробити цей крок.

Вона також звернула увагу на те, що після рішення француза достроково завершити спортивну кар'єру на тлі сімейних проблем, на його адресу пролунало чимало несправедливих звинувачень.

Тенісистка закликала вболівальників та пресу поставитися до них із добротою та розумінням, наголосивши, що обоє переживають складний період у житті.